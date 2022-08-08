***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 26.019 26.070 0 26.070Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 0 0 62.766 0 26.019 588.740 0 588.740Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.758 0 0 0 0 104.276 106.034 0 106.034Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.153 0 0 109.891 0 104.276 713.014 0 713.014Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER224.335 1.089.458 1.313.793 231.574 795.011 1.026.585GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 213.336 468.387 681.723 151.668 580.821 732.489Teminat Mektupları210.836 183.833 394.669 151.668 153.419 305.087Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları210.836 183.833 394.669 151.668 153.419 305.087Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 0 0 0 109.673 109.673Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 0 0 0 109.673 109.673Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.500 284.554 287.054 0 317.729 317.729Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 6.658 21.256 27.914 0 15.388 15.388Cayılamaz Taahhütler6.658 21.256 27.914 0 15.388 15.388Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri6.658 6.665 13.323 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 14.591 14.591 0 15.388 15.388Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 4.341 599.815 604.156 79.906 198.802 278.708Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler4.341 599.815 604.156 79.906 198.802 278.708Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri4.341 4.343 8.684 0 0 295.292 295.292 79.906 52.803 132.709Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.381.248 3.936.681 7.317.929 2.938.397 2.721.906 5.660.303EMANET KIYMETLER81.481 222.338 303.819 35.076 2.666 37.742Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler78.221 222.338 300.559 33.824 2.666 36.490Tahsile Alınan Çekler3.260 0 3.260 1.252 0 1.252Tahsile Alınan Ticari Senetler0 0 0 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.281.743 3.561.516 6.843.259 2.787.894 2.602.645 5.390.539Menkul Kıymetler115.705 267.536 383.241 115.630 214.027 329.657Teminat Senetleri474.412 226.911 701.323 321.118 251.471 572.589Emtia719.350 617.207 1.336.557 515.483 331.856 847.339Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.126.051 1.062.786 2.188.837 965.051 869.248 1.834.299Diğer Rehinli Kıymetler846.225 1.387.076 2.233.301 870.612 936.043 1.806.655Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER18.024 152.827 170.851 115.427 116.595 232.022BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.605.583 5.026.139 8.631.722 3.169.971 3.516.917 6.686.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı75.298 18.188Alınan Faizler144.814 78.039Ödenen Faizler-88.610 -39.639Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar26.608 3.980Elde Edilen Diğer Kazançlar34.945 1.587Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar8.628 3.130Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-20.655 -16.167Ödenen Vergiler-16.089 -4.945Diğer(5.6.2) -14.343 -7.797Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim605.529 -83.823Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.927 -1.937Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-147.936 -12.201Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-299.052 -195.476Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -162 -632Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)379.464 147.734Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 676.142 -21.311Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı680.827 -65.635YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-97.678 -13.562İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.806 -1.913Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller18 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-289.475 -1.320Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar278.432 5.769Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-125.224 -16.098Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar41.377 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-484.828 77.483Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit529.423 198.920Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.014.101 -121.390İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-150 -47Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 69.971 9.621Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)168.292 7.907Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 174.422 163.361Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 342.714 171.268Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)104.276 26.019 74.215 12.256DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.758 51 2.152 108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.758 51 2.152 108Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.102 62 2.594 133Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-344 -11 -442 -25TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)106.034 26.070 76.367 12.364Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)166.186 805.237 971.423 77.046 501.397 578.443Nakit ve Nakit Benzerleri96.561 773.634 870.195 10.078 483.120 493.198Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 94.039 337.757 431.796 7.592 276.177 283.769Bankalar(5.1.3) 3.528 435.877 439.405 2.967 206.943 209.910Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.006 0 -1.006 -481 0 -481Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 3.644 27.175 30.819 2.679 18.277 20.956Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 27.175 27.175 0 18.277 18.277Diğer Finansal Varlıklar3.644 0 3.644 2.679 0 2.679Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 65.971 0 65.971 50.685 0 50.685Devlet Borçlanma Senetleri49.274 0 49.274 39.205 0 39.205Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar9.038 0 9.038 3.821 0 3.821Türev Finansal Varlıklar10 4.428 4.438 13.604 0 13.604Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 10 4.428 4.438 13.604 0 13.604Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)952.533 2.549.105 3.501.638 677.541 2.030.857 2.708.398Krediler(5.1.5) 952.995 1.839.773 2.792.768 663.192 1.553.258 2.216.450Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 76.780 162.579 239.359 88.824 117.178 206.002Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 546.753 546.753 0 361.103 361.103Devlet Borçlanma Senetleri0 329.758 329.758 0 189.860 189.860Diğer Finansal Varlıklar0 216.995 216.995 0 171.243 171.243Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -77.242 0 -77.242 -74.475 -682 -75.157SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 100.462 0 100.462 87.982 0 87.982MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 8.934 0 8.934 7.784 0 7.784Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.934 0 8.934 7.784 0 7.784YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 170.787 0 170.787 143.910 0 143.910CARİ VERGİ VARLIĞI507 0 507 483 0 483ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 7.149 7.149 13.020 0 13.020DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 42.267 37 42.304 22.505 28 22.533VARLIKLAR TOPLAMI1.448.825 3.354.379 4.803.204 1.030.271 2.532.282 3.562.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 293.994 1.769.333 2.063.327 90.947 1.285.105 1.376.052PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 301.956 111.546 413.502 141.143 64.380 205.523İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 76.038 889.678 965.716 64.264 1.158.195 1.222.459Bonolar76.038 0 76.038 64.264 0 64.264Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 889.678 889.678 0 1.158.195 1.158.195FONLAR28.572 446.376 474.948 12.977 15.202 28.179Müstakrizlerin Fonları28.478 27.068 55.546 12.903 15.177 28.080Diğer94 419.308 419.402 74 25 99GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER10 0 10 0 114 114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 10 0 10 0 114 114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 450 0 450 538 0 538KARŞILIKLAR(5.2.9) 13.951 0 13.951 15.969 0 15.969Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.718 0 1.718 1.349 0 1.349Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar12.233 0 12.233 14.620 0 14.620CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 16.737 0 16.737 8.526 0 8.526ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 92.009 49.540 141.549 52.709 45.504 98.213ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 713.014 0 713.014 606.980 0 606.980Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.153 0 -1.153 -2.911 0 -2.911Kar Yedekleri109.891 0 109.891 62.766 0 62.766Yasal Yedekler5.327 0 5.327 2.971 0 2.971Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler104.269 0 104.269 59.500 0 59.500Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar104.276 0 104.276 47.125 0 47.125Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı104.276 0 104.276 47.125 0 47.125Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.536.731 3.266.473 4.803.204 994.053 2.568.500 3.562.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 171.965 92.225 92.627 49.790Kredilerden Alınan Faizler135.119 73.426 72.973 40.122Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler657 736 106 488Bankalardan Alınan Faizler507 338 351 208Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler125 3.462 20 1.625Menkul Değerlerden Alınan Faizler23.578 6.859 13.035 3.593Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar6.626 1.512 3.496 723İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler16.952 5.347 9.539 2.870Finansal Kiralama Faiz Gelirleri11.976 7.395 6.139 3.754Diğer Faiz Gelirleri3 9 3 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -92.426 -43.930 -50.688 -24.258Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-43.052 -24.810 -23.785 -14.057Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-12.784 -1.755 -8.979 -672İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-29.018 -15.985 -12.718 -8.758Kiralama Faiz Giderleri-53 -19 -30 -12Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -7.519 -1.361 -5.176 -759NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ79.539 48.295 41.939 25.532NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ25.412 3.362 17.134 1.701Alınan Ücret ve Komisyonlar31.982 5.248 20.820 2.581Gayri Nakdi Kredilerden3.069 1.893 1.592 775Diğer(5.4.12) 28.913 3.355 19.228 1.806Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-6.570 -1.886 -3.686 -880Gayri Nakdi Kredilere-223 -226 -101 -113Diğer(5.4.12) -6.347 -1.660 -3.585 -767TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 23.820 6.984 15.331 643Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)6.179 3.189 2.098 -20Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)20.181 60 16.211 -1.694Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.540 3.735 -2.978 2.357DİĞER FAALİYET GELİRLERİ34 9.612 42.672 1.204FAALİYET BRÜT KÂRI175.105 68.253 117.076 29.080BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -4.846 -11.232 -2.049 -10DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-19.185 -12.480 -10.211 -7.238DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -16.931 -10.606 -10.054 -5.185NET FAALİYET KARI (ZARARI)134.143 33.935 94.762 16.647BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 134.143 33.935 94.762 16.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -29.867 -7.916 -20.547 -4.391Cari Vergi Karşılığı-24.340 -6.027 -13.218 -4.106Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-13.470 -3.663 -11.246 -586Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi7.943 1.774 3.917 301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 104.276 26.019 74.215 12.256DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 104.276 26.019 74.215 12.256Grubun Karı (Zararı)104.276 26.019 74.215 12.256Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr ( Zarar ) 0,20860000 0,05200000 0,14850000 0,02450000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053142BIST