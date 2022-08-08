***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
08.08.2022 18:56
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 26.019 26.070 0 26.070
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -45 0 0 62.766 0 26.019 588.740 0 588.740
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.758 0 0 0 0 104.276 106.034 0 106.034
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.153 0 0 109.891 0 104.276 713.014 0 713.014
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
224.335 1.089.458 1.313.793 231.574 795.011 1.026.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 213.336 468.387 681.723 151.668 580.821 732.489
Teminat Mektupları
210.836 183.833 394.669 151.668 153.419 305.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
210.836 183.833 394.669 151.668 153.419 305.087
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 109.673 109.673
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 109.673 109.673
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.500 284.554 287.054 0 317.729 317.729
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 6.658 21.256 27.914 0 15.388 15.388
Cayılamaz Taahhütler
6.658 21.256 27.914 0 15.388 15.388
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
6.658 6.665 13.323 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 14.591 14.591 0 15.388 15.388
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 4.341 599.815 604.156 79.906 198.802 278.708
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4.341 599.815 604.156 79.906 198.802 278.708
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.341 4.343 8.684 0 0 295.292 295.292 79.906 52.803 132.709
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.381.248 3.936.681 7.317.929 2.938.397 2.721.906 5.660.303
EMANET KIYMETLER
81.481 222.338 303.819 35.076 2.666 37.742
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
78.221 222.338 300.559 33.824 2.666 36.490
Tahsile Alınan Çekler
3.260 0 3.260 1.252 0 1.252
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.281.743 3.561.516 6.843.259 2.787.894 2.602.645 5.390.539
Menkul Kıymetler
115.705 267.536 383.241 115.630 214.027 329.657
Teminat Senetleri
474.412 226.911 701.323 321.118 251.471 572.589
Emtia
719.350 617.207 1.336.557 515.483 331.856 847.339
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.126.051 1.062.786 2.188.837 965.051 869.248 1.834.299
Diğer Rehinli Kıymetler
846.225 1.387.076 2.233.301 870.612 936.043 1.806.655
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
18.024 152.827 170.851 115.427 116.595 232.022
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.605.583 5.026.139 8.631.722 3.169.971 3.516.917 6.686.888
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
75.298 18.188
Alınan Faizler
144.814 78.039
Ödenen Faizler
-88.610 -39.639
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.608 3.980
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.945 1.587
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
8.628 3.130
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.655 -16.167
Ödenen Vergiler
-16.089 -4.945
Diğer
(5.6.2) -14.343 -7.797
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
605.529 -83.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.927 -1.937
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-147.936 -12.201
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-299.052 -195.476
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -162 -632
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
379.464 147.734
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 676.142 -21.311
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
680.827 -65.635
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-97.678 -13.562
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.806 -1.913
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
18 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-289.475 -1.320
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
278.432 5.769
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-125.224 -16.098
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
41.377 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-484.828 77.483
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
529.423 198.920
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.014.101 -121.390
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-150 -47
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 69.971 9.621
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
168.292 7.907
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 174.422 163.361
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 342.714 171.268
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
104.276 26.019 74.215 12.256
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.758 51 2.152 108
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.758 51 2.152 108
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.102 62 2.594 133
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-344 -11 -442 -25
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.034 26.070 76.367 12.364
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
166.186 805.237 971.423 77.046 501.397 578.443
Nakit ve Nakit Benzerleri
96.561 773.634 870.195 10.078 483.120 493.198
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 94.039 337.757 431.796 7.592 276.177 283.769
Bankalar
(5.1.3) 3.528 435.877 439.405 2.967 206.943 209.910
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.006 0 -1.006 -481 0 -481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 3.644 27.175 30.819 2.679 18.277 20.956
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 27.175 27.175 0 18.277 18.277
Diğer Finansal Varlıklar
3.644 0 3.644 2.679 0 2.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 65.971 0 65.971 50.685 0 50.685
Devlet Borçlanma Senetleri
49.274 0 49.274 39.205 0 39.205
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
9.038 0 9.038 3.821 0 3.821
Türev Finansal Varlıklar
10 4.428 4.438 13.604 0 13.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 10 4.428 4.438 13.604 0 13.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
952.533 2.549.105 3.501.638 677.541 2.030.857 2.708.398
Krediler
(5.1.5) 952.995 1.839.773 2.792.768 663.192 1.553.258 2.216.450
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 76.780 162.579 239.359 88.824 117.178 206.002
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 546.753 546.753 0 361.103 361.103
Devlet Borçlanma Senetleri
0 329.758 329.758 0 189.860 189.860
Diğer Finansal Varlıklar
0 216.995 216.995 0 171.243 171.243
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -77.242 0 -77.242 -74.475 -682 -75.157
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 100.462 0 100.462 87.982 0 87.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 8.934 0 8.934 7.784 0 7.784
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.934 0 8.934 7.784 0 7.784
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 170.787 0 170.787 143.910 0 143.910
CARİ VERGİ VARLIĞI
507 0 507 483 0 483
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 7.149 7.149 13.020 0 13.020
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 42.267 37 42.304 22.505 28 22.533
VARLIKLAR TOPLAMI
1.448.825 3.354.379 4.803.204 1.030.271 2.532.282 3.562.553
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 293.994 1.769.333 2.063.327 90.947 1.285.105 1.376.052
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 301.956 111.546 413.502 141.143 64.380 205.523
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 76.038 889.678 965.716 64.264 1.158.195 1.222.459
Bonolar
76.038 0 76.038 64.264 0 64.264
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 889.678 889.678 0 1.158.195 1.158.195
FONLAR
28.572 446.376 474.948 12.977 15.202 28.179
Müstakrizlerin Fonları
28.478 27.068 55.546 12.903 15.177 28.080
Diğer
94 419.308 419.402 74 25 99
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
10 0 10 0 114 114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 10 0 10 0 114 114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 450 0 450 538 0 538
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 13.951 0 13.951 15.969 0 15.969
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.718 0 1.718 1.349 0 1.349
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
12.233 0 12.233 14.620 0 14.620
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 16.737 0 16.737 8.526 0 8.526
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 92.009 49.540 141.549 52.709 45.504 98.213
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 713.014 0 713.014 606.980 0 606.980
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.153 0 -1.153 -2.911 0 -2.911
Kar Yedekleri
109.891 0 109.891 62.766 0 62.766
Yasal Yedekler
5.327 0 5.327 2.971 0 2.971
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
104.269 0 104.269 59.500 0 59.500
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
104.276 0 104.276 47.125 0 47.125
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
104.276 0 104.276 47.125 0 47.125
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.536.731 3.266.473 4.803.204 994.053 2.568.500 3.562.553
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 171.965 92.225 92.627 49.790
Kredilerden Alınan Faizler
135.119 73.426 72.973 40.122
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
657 736 106 488
Bankalardan Alınan Faizler
507 338 351 208
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
125 3.462 20 1.625
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
23.578 6.859 13.035 3.593
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
6.626 1.512 3.496 723
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
16.952 5.347 9.539 2.870
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
11.976 7.395 6.139 3.754
Diğer Faiz Gelirleri
3 9 3 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -92.426 -43.930 -50.688 -24.258
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-43.052 -24.810 -23.785 -14.057
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-12.784 -1.755 -8.979 -672
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-29.018 -15.985 -12.718 -8.758
Kiralama Faiz Giderleri
-53 -19 -30 -12
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -7.519 -1.361 -5.176 -759
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
79.539 48.295 41.939 25.532
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
25.412 3.362 17.134 1.701
Alınan Ücret ve Komisyonlar
31.982 5.248 20.820 2.581
Gayri Nakdi Kredilerden
3.069 1.893 1.592 775
Diğer
(5.4.12) 28.913 3.355 19.228 1.806
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-6.570 -1.886 -3.686 -880
Gayri Nakdi Kredilere
-223 -226 -101 -113
Diğer
(5.4.12) -6.347 -1.660 -3.585 -767
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 23.820 6.984 15.331 643
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.179 3.189 2.098 -20
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
20.181 60 16.211 -1.694
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.540 3.735 -2.978 2.357
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
34 9.612 42.672 1.204
FAALİYET BRÜT KÂRI
175.105 68.253 117.076 29.080
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -4.846 -11.232 -2.049 -10
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-19.185 -12.480 -10.211 -7.238
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -16.931 -10.606 -10.054 -5.185
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
134.143 33.935 94.762 16.647
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 134.143 33.935 94.762 16.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -29.867 -7.916 -20.547 -4.391
Cari Vergi Karşılığı
-24.340 -6.027 -13.218 -4.106
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-13.470 -3.663 -11.246 -586
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.943 1.774 3.917 301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 104.276 26.019 74.215 12.256
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 104.276 26.019 74.215 12.256
Grubun Karı (Zararı)
104.276 26.019 74.215 12.256
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr ( Zarar ) 0,20860000 0,05200000 0,14850000 0,02450000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053142
BIST