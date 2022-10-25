***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 36.591 36.883 0 36.883Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 62.766 0 36.591 599.553 0 599.553Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.212 0 0 0 0 151.101 157.313 0 157.313Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.301 0 0 109.891 0 151.101 764.293 0 764.293Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER263.521 1.339.557 1.603.078 231.574 795.011 1.026.585GARANTİ VE KEFALETLER(5.3.1) 247.814 547.208 795.022 151.668 580.821 732.489Teminat Mektupları245.314 195.336 440.650 151.668 153.419 305.087Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0 0 0 0 0Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları245.314 195.336 440.650 151.668 153.419 305.087Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0 0 0Akreditifler0 41.307 41.307 0 109.673 109.673Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 41.307 41.307 0 109.673 109.673Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.500 310.565 313.065 0 317.729 317.729Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(5.3.1) 15.707 98.723 114.430 0 15.388 15.388Cayılamaz Taahhütler15.707 98.723 114.430 0 15.388 15.388Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri15.707 89.290 104.997 0 0 0Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri0 0 0 0 0 0İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 9.433 9.433 0 15.388 15.388Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(5.3.2) 0 693.626 693.626 79.906 198.802 278.708Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 693.626 693.626 79.906 198.802 278.708Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Vadeli Döviz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri0 693.626 693.626 79.906 198.802 278.708Swap Para Alım İşlemleri0 352.603 352.603 0 145.999 145.999Swap Para Satım İşlemleri0 341.023 341.023 79.906 52.803 132.709Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.478.690 5.294.432 8.773.122 2.938.397 2.721.906 5.660.303EMANET KIYMETLER61.155 413.517 474.672 35.076 2.666 37.742Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler53.716 413.517 467.233 33.824 2.666 36.490Tahsile Alınan Çekler7.212 0 7.212 1.252 0 1.252Tahsile Alınan Ticari Senetler227 0 227 0 0 0Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER3.414.609 4.715.374 8.129.983 2.787.894 2.602.645 5.390.539Menkul Kıymetler123.205 297.359 420.564 115.630 214.027 329.657Teminat Senetleri477.089 510.113 987.202 321.118 251.471 572.589Emtia700.853 663.925 1.364.778 515.483 331.856 847.339Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul1.319.051 1.176.502 2.495.553 965.051 869.248 1.834.299Diğer Rehinli Kıymetler794.411 2.067.475 2.861.886 870.612 936.043 1.806.655Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER2.926 165.541 168.467 115.427 116.595 232.022BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI3.742.211 6.633.989 10.376.200 3.169.971 3.516.917 6.686.888Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı160.333 34.761Alınan Faizler268.504 125.102Ödenen Faizler-148.914 -65.403Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar49.579 5.849Elde Edilen Diğer Kazançlar52.917 3.501Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar20.625 6.107Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-30.420 -21.130Ödenen Vergiler-29.303 -7.796Diğer(5.6.2) -22.655 -11.469Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim37.349 -14.587Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.804 -2.338Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-221.052 -15.261Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-685.453 -208.313Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(5.6.2) -266 -347Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)0 0Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)236.474 107.400Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(5.6.2) 716.450 104.272Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı197.682 20.174YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-84.853 -16.301İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.461 -2.345Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller31 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-373.746 -17.923Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar315.443 20.065Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-211.638 -16.098Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar188.518 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit43.743 75.411Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.257.955 266.442Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.213.929 -190.952İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-283 -79Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(5.6.2) 102.546 8.498Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)259.118 87.782Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 174.422 163.361Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(5.6.1) 433.540 251.143Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)151.101 36.591 46.825 10.572DİĞER KAPSAMLI GELİRLER6.212 292 4.454 241Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar6.212 292 4.454 241Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri8.040 365 5.938 303Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.828 -73 -1.484 -62TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)157.313 36.883 51.279 10.813Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)166.379 1.102.380 1.268.759 77.046 501.397 578.443Nakit ve Nakit Benzerleri45.849 1.057.141 1.102.990 10.078 483.120 493.198Nakit Değerler ve Merkez Bankası(5.1.1) 33.898 374.477 408.375 7.592 276.177 283.769Bankalar(5.1.3) 14.276 682.664 696.940 2.967 206.943 209.910Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.325 0 -2.325 -481 0 -481Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.2) 3.609 34.183 37.792 2.679 18.277 20.956Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 34.183 34.183 0 18.277 18.277Diğer Finansal Varlıklar3.609 0 3.609 2.679 0 2.679Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(5.1.4) 116.909 0 116.909 50.685 0 50.685Devlet Borçlanma Senetleri103.712 0 103.712 39.205 0 39.205Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.659 0 7.659 7.659 0 7.659Diğer Finansal Varlıklar5.538 0 5.538 3.821 0 3.821Türev Finansal Varlıklar12 11.056 11.068 13.604 0 13.604Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.1.2) 12 11.056 11.068 13.604 0 13.604Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.1.11) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.146.398 2.899.068 4.045.466 677.541 2.030.857 2.708.398Krediler(5.1.5) 1.089.771 2.180.726 3.270.497 663.192 1.553.258 2.216.450Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(5.1.10) 142.285 175.062 317.347 88.824 117.178 206.002Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(5.1.6) 0 543.280 543.280 0 361.103 361.103Devlet Borçlanma Senetleri0 319.919 319.919 0 189.860 189.860Diğer Finansal Varlıklar0 223.361 223.361 0 171.243 171.243Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(5.1.5) -85.658 0 -85.658 -74.475 -682 -75.157SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.16) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(5.1.7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(5.1.8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(5.1.9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.12) 100.444 0 100.444 87.982 0 87.982MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(5.1.13) 8.536 0 8.536 7.784 0 7.784Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer8.536 0 8.536 7.784 0 7.784YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(5.1.14) 170.502 0 170.502 143.910 0 143.910CARİ VERGİ VARLIĞI462 0 462 483 0 483ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(5.1.15) 13.522 0 13.522 13.020 0 13.020DİĞER AKTİFLER (Net)(5.1.17) 57.770 121 57.891 22.505 28 22.533VARLIKLAR TOPLAMI1.664.013 4.001.569 5.665.582 1.030.271 2.532.282 3.562.553YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(5.2.1) 0 0 0 0 0 0ALINAN KREDİLER(5.2.3) 290.812 1.871.225 2.162.037 90.947 1.285.105 1.376.052PARA PİYASALARINA BORÇLAR(5.2.4) 393.278 221.122 614.400 141.143 64.380 205.523İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5.2.5) 146.869 985.183 1.132.052 64.264 1.158.195 1.222.459Bonolar146.869 0 146.869 64.264 0 64.264Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 985.183 985.183 0 1.158.195 1.158.195FONLAR21.600 85.681 107.281 12.977 15.202 28.179Müstakrizlerin Fonları21.505 82.975 104.480 12.903 15.177 28.080Diğer95 2.706 2.801 74 25 99GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 517 517 0 114 114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(5.2.2) 0 517 517 0 114 114Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(5.2.8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(5.2.7) 972 0 972 538 0 538KARŞILIKLAR(5.2.9) 25.647 0 25.647 15.969 0 15.969Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı2.122 0 2.122 1.349 0 1.349Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar23.525 0 23.525 14.620 0 14.620CARİ VERGİ BORCU(5.2.10) 25.300 0 25.300 8.526 0 8.526ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(5.2.11) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(5.2.12) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(5.2.13) 0 463.187 463.187 0 0 0Krediler0 463.187 463.187 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(5.2.6) 98.892 271.004 369.896 52.709 45.504 98.213ÖZKAYNAKLAR(5.2.14) 764.293 0 764.293 606.980 0 606.980Ödenmiş Sermaye500.000 0 500.000 500.000 0 500.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.301 0 3.301 -2.911 0 -2.911Kar Yedekleri109.891 0 109.891 62.766 0 62.766Yasal Yedekler5.327 0 5.327 2.971 0 2.971Statü Yedekleri295 0 295 295 0 295Olağanüstü Yedekler104.269 0 104.269 59.500 0 59.500Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar151.101 0 151.101 47.125 0 47.125Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı151.101 0 151.101 47.125 0 47.125Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.767.663 3.897.919 5.665.582 994.053 2.568.500 3.562.553Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(5.4.1) 310.570 145.231 138.605 53.006Kredilerden Alınan Faizler248.038 116.243 112.919 42.817Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler657 1.320 0 584Bankalardan Alınan Faizler1.727 617 1.220 279Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler261 4.411 136 949Menkul Değerlerden Alınan Faizler37.943 10.499 14.365 3.640Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar9.424 2.237 2.798 725İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler28.519 8.262 11.567 2.915Finansal Kiralama Faiz Gelirleri21.944 12.132 9.968 4.737Diğer Faiz Gelirleri0 9 -3 0FAİZ GİDERLERİ (-)(5.4.2) -160.563 -70.168 -68.137 -26.238Mevduata Verilen Faizler0 0 0 0Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-73.101 -38.877 -30.049 -14.067Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-26.705 -3.343 -13.921 -1.588İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-46.545 -25.834 -17.527 -9.849Kiralama Faiz Giderleri-91 -29 -38 -10Diğer Faiz Giderleri(5.4.12) -14.121 -2.085 -6.602 -724NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ150.007 75.063 70.468 26.768NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ40.987 7.053 15.575 3.691Alınan Ücret ve Komisyonlar49.593 10.066 17.611 4.818Gayri Nakdi Kredilerden4.978 2.813 1.909 920Diğer(5.4.12) 44.615 7.253 15.702 3.898Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-8.606 -3.013 -2.036 -1.127Gayri Nakdi Kredilere-337 -326 -114 -100Diğer(5.4.12) -8.269 -2.687 -1.922 -1.027TEMETTÜ GELİRLERİ(5.4.3) 0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(5.4.4) 40.429 5.099 16.609 -1.885Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)7.716 3.170 1.537 -19Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)40.658 8 20.477 -52Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-7.945 1.921 -5.405 -1.814DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5.4.5) 57.135 10.548 10.801 936FAALİYET BRÜT KÂRI288.558 97.763 113.453 29.510BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(5.4.6) -28.692 -13.672 -23.846 -2.440DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(5.4.6) 0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-37.743 -19.016 -18.558 -6.536DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(5.4.7) -27.484 -16.314 -10.553 -5.708NET FAALİYET KARI (ZARARI)194.639 48.761 60.496 14.826BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 194.639 48.761 60.496 14.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) -43.538 -12.170 -13.671 -4.254Cari Vergi Karşılığı-45.868 -10.360 -21.528 -4.333Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-14.939 -3.130 -1.469 533Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi17.269 1.320 9.326 -454SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 151.101 36.591 46.825 10.572DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(5.4.8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(5.4.9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(5.4.10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(5.4.11) 151.101 36.591 46.825 10.572Grubun Karı (Zararı)151.101 36.591 46.825 10.572Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kâr / Zarar 0,30220000 0,07320000 0,09370000 0,02110000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074139BIST