***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.10.2022 18:15
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 0 0 0 0 36.591 36.883 0 36.883
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 62.766 0 36.591 599.553 0 599.553
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.212 0 0 0 0 151.101 157.313 0 157.313
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.125 0 -47.125 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.301 0 0 109.891 0 151.101 764.293 0 764.293
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
263.521 1.339.557 1.603.078 231.574 795.011 1.026.585
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 247.814 547.208 795.022 151.668 580.821 732.489
Teminat Mektupları
245.314 195.336 440.650 151.668 153.419 305.087
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
245.314 195.336 440.650 151.668 153.419 305.087
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 41.307 41.307 0 109.673 109.673
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 41.307 41.307 0 109.673 109.673
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
2.500 310.565 313.065 0 317.729 317.729
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 15.707 98.723 114.430 0 15.388 15.388
Cayılamaz Taahhütler
15.707 98.723 114.430 0 15.388 15.388
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
15.707 89.290 104.997 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 9.433 9.433 0 15.388 15.388
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 0 693.626 693.626 79.906 198.802 278.708
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 693.626 693.626 79.906 198.802 278.708
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 693.626 693.626 79.906 198.802 278.708
Swap Para Alım İşlemleri
0 352.603 352.603 0 145.999 145.999
Swap Para Satım İşlemleri
0 341.023 341.023 79.906 52.803 132.709
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.478.690 5.294.432 8.773.122 2.938.397 2.721.906 5.660.303
EMANET KIYMETLER
61.155 413.517 474.672 35.076 2.666 37.742
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
53.716 413.517 467.233 33.824 2.666 36.490
Tahsile Alınan Çekler
7.212 0 7.212 1.252 0 1.252
Tahsile Alınan Ticari Senetler
227 0 227 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
3.414.609 4.715.374 8.129.983 2.787.894 2.602.645 5.390.539
Menkul Kıymetler
123.205 297.359 420.564 115.630 214.027 329.657
Teminat Senetleri
477.089 510.113 987.202 321.118 251.471 572.589
Emtia
700.853 663.925 1.364.778 515.483 331.856 847.339
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
1.319.051 1.176.502 2.495.553 965.051 869.248 1.834.299
Diğer Rehinli Kıymetler
794.411 2.067.475 2.861.886 870.612 936.043 1.806.655
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
2.926 165.541 168.467 115.427 116.595 232.022
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.742.211 6.633.989 10.376.200 3.169.971 3.516.917 6.686.888
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
160.333 34.761
Alınan Faizler
268.504 125.102
Ödenen Faizler
-148.914 -65.403
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.579 5.849
Elde Edilen Diğer Kazançlar
52.917 3.501
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
20.625 6.107
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-30.420 -21.130
Ödenen Vergiler
-29.303 -7.796
Diğer
(5.6.2) -22.655 -11.469
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
37.349 -14.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.804 -2.338
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-221.052 -15.261
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-685.453 -208.313
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -266 -347
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
236.474 107.400
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 716.450 104.272
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
197.682 20.174
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-84.853 -16.301
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.461 -2.345
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-373.746 -17.923
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
315.443 20.065
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-211.638 -16.098
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
188.518 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
43.743 75.411
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.257.955 266.442
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.213.929 -190.952
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-283 -79
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 102.546 8.498
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
259.118 87.782
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 174.422 163.361
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 433.540 251.143
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
151.101 36.591 46.825 10.572
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.212 292 4.454 241
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.212 292 4.454 241
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
8.040 365 5.938 303
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.828 -73 -1.484 -62
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
157.313 36.883 51.279 10.813
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
166.379 1.102.380 1.268.759 77.046 501.397 578.443
Nakit ve Nakit Benzerleri
45.849 1.057.141 1.102.990 10.078 483.120 493.198
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 33.898 374.477 408.375 7.592 276.177 283.769
Bankalar
(5.1.3) 14.276 682.664 696.940 2.967 206.943 209.910
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-2.325 0 -2.325 -481 0 -481
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 3.609 34.183 37.792 2.679 18.277 20.956
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 34.183 34.183 0 18.277 18.277
Diğer Finansal Varlıklar
3.609 0 3.609 2.679 0 2.679
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 116.909 0 116.909 50.685 0 50.685
Devlet Borçlanma Senetleri
103.712 0 103.712 39.205 0 39.205
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
5.538 0 5.538 3.821 0 3.821
Türev Finansal Varlıklar
12 11.056 11.068 13.604 0 13.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 12 11.056 11.068 13.604 0 13.604
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.146.398 2.899.068 4.045.466 677.541 2.030.857 2.708.398
Krediler
(5.1.5) 1.089.771 2.180.726 3.270.497 663.192 1.553.258 2.216.450
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 142.285 175.062 317.347 88.824 117.178 206.002
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 543.280 543.280 0 361.103 361.103
Devlet Borçlanma Senetleri
0 319.919 319.919 0 189.860 189.860
Diğer Finansal Varlıklar
0 223.361 223.361 0 171.243 171.243
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -85.658 0 -85.658 -74.475 -682 -75.157
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 100.444 0 100.444 87.982 0 87.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 8.536 0 8.536 7.784 0 7.784
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
8.536 0 8.536 7.784 0 7.784
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 170.502 0 170.502 143.910 0 143.910
CARİ VERGİ VARLIĞI
462 0 462 483 0 483
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 13.522 0 13.522 13.020 0 13.020
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 57.770 121 57.891 22.505 28 22.533
VARLIKLAR TOPLAMI
1.664.013 4.001.569 5.665.582 1.030.271 2.532.282 3.562.553
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 290.812 1.871.225 2.162.037 90.947 1.285.105 1.376.052
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 393.278 221.122 614.400 141.143 64.380 205.523
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 146.869 985.183 1.132.052 64.264 1.158.195 1.222.459
Bonolar
146.869 0 146.869 64.264 0 64.264
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 985.183 985.183 0 1.158.195 1.158.195
FONLAR
21.600 85.681 107.281 12.977 15.202 28.179
Müstakrizlerin Fonları
21.505 82.975 104.480 12.903 15.177 28.080
Diğer
95 2.706 2.801 74 25 99
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 517 517 0 114 114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 517 517 0 114 114
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 972 0 972 538 0 538
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 25.647 0 25.647 15.969 0 15.969
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.122 0 2.122 1.349 0 1.349
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
23.525 0 23.525 14.620 0 14.620
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 25.300 0 25.300 8.526 0 8.526
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 463.187 463.187 0 0 0
Krediler
0 463.187 463.187 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 98.892 271.004 369.896 52.709 45.504 98.213
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 764.293 0 764.293 606.980 0 606.980
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.301 0 3.301 -2.911 0 -2.911
Kar Yedekleri
109.891 0 109.891 62.766 0 62.766
Yasal Yedekler
5.327 0 5.327 2.971 0 2.971
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
104.269 0 104.269 59.500 0 59.500
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
151.101 0 151.101 47.125 0 47.125
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
151.101 0 151.101 47.125 0 47.125
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.767.663 3.897.919 5.665.582 994.053 2.568.500 3.562.553
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 310.570 145.231 138.605 53.006
Kredilerden Alınan Faizler
248.038 116.243 112.919 42.817
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
657 1.320 0 584
Bankalardan Alınan Faizler
1.727 617 1.220 279
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
261 4.411 136 949
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
37.943 10.499 14.365 3.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
9.424 2.237 2.798 725
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
28.519 8.262 11.567 2.915
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
21.944 12.132 9.968 4.737
Diğer Faiz Gelirleri
0 9 -3 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -160.563 -70.168 -68.137 -26.238
Mevduata Verilen Faizler
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-73.101 -38.877 -30.049 -14.067
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-26.705 -3.343 -13.921 -1.588
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-46.545 -25.834 -17.527 -9.849
Kiralama Faiz Giderleri
-91 -29 -38 -10
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -14.121 -2.085 -6.602 -724
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
150.007 75.063 70.468 26.768
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
40.987 7.053 15.575 3.691
Alınan Ücret ve Komisyonlar
49.593 10.066 17.611 4.818
Gayri Nakdi Kredilerden
4.978 2.813 1.909 920
Diğer
(5.4.12) 44.615 7.253 15.702 3.898
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-8.606 -3.013 -2.036 -1.127
Gayri Nakdi Kredilere
-337 -326 -114 -100
Diğer
(5.4.12) -8.269 -2.687 -1.922 -1.027
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 40.429 5.099 16.609 -1.885
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.716 3.170 1.537 -19
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
40.658 8 20.477 -52
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-7.945 1.921 -5.405 -1.814
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 57.135 10.548 10.801 936
FAALİYET BRÜT KÂRI
288.558 97.763 113.453 29.510
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -28.692 -13.672 -23.846 -2.440
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 0 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-37.743 -19.016 -18.558 -6.536
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -27.484 -16.314 -10.553 -5.708
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
194.639 48.761 60.496 14.826
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 194.639 48.761 60.496 14.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -43.538 -12.170 -13.671 -4.254
Cari Vergi Karşılığı
-45.868 -10.360 -21.528 -4.333
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.939 -3.130 -1.469 533
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
17.269 1.320 9.326 -454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 151.101 36.591 46.825 10.572
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 151.101 36.591 46.825 10.572
Grubun Karı (Zararı)
151.101 36.591 46.825 10.572
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kâr / Zarar 0,30220000 0,07320000 0,09370000 0,02110000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074139
BIST