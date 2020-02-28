***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 01/01/2019 - 31/12/2019 dönemine ilişkin olarak hazırlanan ve 28 Şubat 2020 tarih ve 21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Yıllık Faaliyet Raporuna bildirim ekinde yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822911BIST