***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
17.02.2023 18:13
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2023
Karar Sayısı
14
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
2022 Yıllık Faaliyet Raporuna ilişkin Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114880
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0288
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.112,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.112,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8604
|18,8636
|% 0,09
|
|Euro
|20,1158
|20,1202
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5939
|22,7072
|% 0,28
|
|Frank
|20,2543
|20,3763
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0165
|5,0416
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,34
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.547
|7.612
|-44,00
|
|Yarım
|3.687
|3.725
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.862
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,51
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|-0,10
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-3,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
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17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
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17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem