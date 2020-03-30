***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31/01/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi30/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2019-31/12/2019Tarih30/03/2020Saati10:30AdresiSultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbulGündem1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3. Güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeler