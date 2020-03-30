***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
30.03.2020 17:50
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/01/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
30/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
30/03/2020
Saati
10:30
Adresi
Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbul
Gündem
1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3. Güncellenen Kâr Dağıtım Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeler
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5867
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 0,1373
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5880
En Düşük
6,4403
18:057,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0846
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05343,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 5,05
|Açılış
|: 343,11
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|IHYAY
|0,66
|37.730.534
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1472
|8,1880
|% 1,82
|
|Frank
|6,8367
|6,8778
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7481
|1,7568
|% 2,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,45
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,97
|14,01
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|25,61
|25,61
|-2,34
|
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