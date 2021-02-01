***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih18/03/2021Saati10:30AdresiSultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbulGündem1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2020 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması, 4. 2020 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi, 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2021 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 8. Çalışanlara Banka'nın 2020 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2020 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Dilek ve öneriler kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca, Bankamızın 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki şirket merkezinde aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 18 Mart 2021, Perşembe günü saat 10:30'da toplantıya çağrılmaktadır.Bankamızın 2020 mali yılı Finansal Tablolarını ve Bağımsız Denetçi Raporunu içeren Yılsonu Finansal Raporu, Yıllık Faaliyet Raporu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Hissedarlarımızın toplantıya teşrifleri, toplantıya katılamayacak olanların da ekteki örneğe uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri ilanen duyurulur.GÜNDEM1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi,2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması,3. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2020 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması,4. 2020 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi,6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi,7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2021 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi,8. Çalışanlara Banka'nın 2020 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2020 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12. Dilek ve öneriler kapanış.VEKALETNAMEHissedarı bulunduğum/bulunduğumuz PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.'nin, Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbul adresinde 18 Mart 2021 günü saat 10:30'da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimizi/şahsımı temsile ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _______ vekil tayin ettik/ettim.VEKALETİ VEREN'inSermaye Miktarı:Hisse Adedi:Oy Miktarı:Adresi:Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906690BIST