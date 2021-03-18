***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi18/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih18/03/2021Saati10:30AdresiSultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbulGündem1. Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2. Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3. Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2020 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması, 4. 2020 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 6. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi, 7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2021 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 8. Çalışanlara Banka'nın 2020 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2020 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Dilek ve öneriler kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündem konusu 2020 yılı faaliyet raporları, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloların onaylanmasına, Banka?nın 2020 yılına ilişkin 31,376,224.82 TL konsolide olmayan net dönem kârından yasal zorunluluk olan 1,568,811.24 TL?nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 29,807,413.58 TL tutarındaki dağıtılabilir net dönem kârının, temettü olarak dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına, önerge ekinde sunulan ve karar tutanağında yer alan Kâr Dağıtım Tablosunun onaylanmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmesine, ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine, her bir Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek olan huzur hakkı tutarının üyelerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman dikkate alınarak Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin takdirine bağlı olarak belirlenmesine, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesinin önerisi doğrultusunda, karşılığı 2020 yılında ayrılmış olan başarı priminin Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmesine, Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, 01.01.2021 ? 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu?nun 59. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen bağışlara ilişkin üst sınırda bir değişikliğe gidilmemesine, Karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile 2020 faaliyet yılında üst yönetime ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarları ve yararlanıcıları hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hakkında, Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 18 Mart 2021 tarihinde Genel Müdürlük merkezinde yapılan 2020 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919035BIST