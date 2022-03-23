***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst&Young Global Limited Üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmesine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59. Maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde Kurumsal Yönetim Politikası ile belirlenen bağışlara ilişkin üst sınırda bir değişikliğe gidilmemesine, Karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları ile 2021 faaliyet yılında üst yönetime ücret, huzur hakkı ve prim olarak ödenen mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında, Bankamız tarafından 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağış ve yardımların tutarları ve yararlanıcıları hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, dönem içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığı hakkında, Üst düzey yöneticiler ve diğer personele başarı primi olarak ödenecek tutar hakkında, Ortaklarımıza bilgi verilmiştir.Genel Kurul Tescil Tarihi23/03/2022AçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 18/03/2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23/03/2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012440BIST