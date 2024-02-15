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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

15.02.2024 17:22
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
15/02/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2023 - 31/12/2023
Tarih
15/03/2024
Saati
10:00
Adresi
Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza N2/7 34415 Kağıthane / İstanbul Türkiye
Gündem
1.Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkana yetki verilmesi, 2.Yönetim Kurulu ve Banka Yıllık Faaliyet Raporunun, Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun ve Finansal Raporun müzakere edilerek onaylanması, 3.Yönetim Kurulu'nun Banka'nın 2023 Hesap Yılı Bilanço Kârına ilişkin teklifinin müzakeresi ve karar alınması, 4.2023 yılı hesap dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Yönetimin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5.Pay devrine ilişkin alınan yönetim kurulu kararının onaylanması, 6.Banka Esas Sözleşmesinin Esas Sermaye başlıklı 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesi, 7.Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. İlkesi gereğince, seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında ortaklara bilgi sunulması, 8.Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespit edilmesi, 9.5411 sayılı Bankacılık Kanununun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet yasağı başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde hareket etmeleri için izin verilmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca Banka'nın 2024 yılında bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi, 11.Çalışanlara Banka'nın 2023 yılı performansına bağlı olarak ödenen / ödenecek toplam prim tutarı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2. numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ve Banka Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerine 2023 yılında sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı vb. mali menfaatlerin toplam tutarı hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10. İlkesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanmış politika doğrultusunda 2023 yılı hesap dönemi içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 14.Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. İlkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 15. Dilek ve öneriler kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar

Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'da Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sk. PASHA Plaza N2/7 34415 Kağıthane-İstanbul/TÜRKİYE adresinde  yapılacaktır. Gündem, vekaletname örneği ve esas sözleşme tadil metinini içeren Olağan Genel Kurul ilanı ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249824


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