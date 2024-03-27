***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi27/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih15/05/2024Saati10:00AdresiSultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbulGündem1.Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2.Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde Banka'nın olağanüstü yedeklerinde yer alan 2023 yılı karından kar dağıtmasının görüşülmesi, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak karın ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi, 3. Dilek ve öneriler kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar27 Mart 2024 tarihli ve 2024/40 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekte yer alan Gündem ile toplanmasına karar verilmiştir. Gündem ve vekaletname örneğini içeren Olağanüstü Genel Kurul ilanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263220BIST