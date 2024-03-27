***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
27.03.2024 16:45
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
27/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
15/05/2024
Saati
10:00
Adresi
Sultan Selim Mahallesi, Hümeyra Sokak, PASHA Plaza Apt. N2/7, Kağıthane, İstanbul
Gündem
1.Açılış Toplantı Başkanı Seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkan'a yetki verilmesi, 2.Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde Banka'nın olağanüstü yedeklerinde yer alan 2023 yılı karından kar dağıtmasının görüşülmesi, karın kullanım şeklinin, dağıtılacak karın ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi, 3. Dilek ve öneriler kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
27 Mart 2024 tarihli ve 2024/40 sayılı Yönetim Kurulu kararınca Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekte yer alan Gündem ile toplanmasına karar verilmiştir. Gündem ve vekaletname örneğini içeren Olağanüstü Genel Kurul ilanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263220
BIST