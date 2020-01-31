***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/123 sayılı kararı ile onaylı ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815968BIST