***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nominal değer tutarında ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e ilişkin 20.02.2020 Tarih ve 11/261 numaralı ihraç belgeleri Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822248BIST