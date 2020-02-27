***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
27.02.2020 20:08
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nominal değer tutarında ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e ilişkin 20.02.2020 Tarih ve 11/261 numaralı ihraç belgeleri Ek'te bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822248
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: -4,13%
|| -4.752,90
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,1870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1884
En Düşük
6,1506
18:056,7932
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0957
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8130
En Düşük
6,6963
18:05327,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 3,16
|Açılış
|: 327,15
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
330,28
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.198.431
|% 14,97
|
|KRONT
|22,78
|103.507.541
|% 10,69
|
|EKIZ
|1,24
|413.550
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|618.634
|% 9,68
|
|OLMIP
|4,63
|22.197.005
|% 8,18
|
|KLGYO
|3,21
|51.116.182
|% -17,69
|
|BRSAN
|10,91
|192.925.766
|% -16,72
|
|GYHOL
|19,52
|1.202.726
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,23
|164.789.168
|% -14,44
|
|RYSAS
|8,10
|74.399.155
|% -13,83
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% -3,52
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% -4,14
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% -3,29
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% -8,23
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9361
|7,9759
|% 0,22
|
|Frank
|6,3352
|6,3734
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6431
|1,6514
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|3,55
|
|Altın Gr.
|327
|328
|3,57
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,75
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,62
|51,62
|-1,19
|