***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık FinansmanıFonu'nun Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzereSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış100.000.000 (Yüzmilyon) TL nominal değer tutarında ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin 18.06.2020 Tarih ve 36/765 numaralı İhraç Belgesi ve 14.000.000 (ondörtmilyon) TL nominal değer tutarında Tertip İhraç Belgesi Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853096BIST