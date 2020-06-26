***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
26.06.2020 13:55
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı
Fonu'nun Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış
10
0.000.000 (Yüzmilyon) TL nominal değer tutarında ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin 18.06.2020 Tarih ve 36/765 numaralı İ
hraç Belgesi ve 14.000.000 (ondörtmilyon) TL nominal değer tutarında Tertip İhraç Belgesi Ek'te bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853096
BIST
15:12115.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 893,38
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:126,8556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:127,6925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:12388,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 388,68
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.298.891
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.319.935
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.854.030
|% 9,64
|
|DAGI
|6,65
|33.328.040
|% 9,20
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,95
|61.085.988
|% -6,40
|
|LUKSK
|14,99
|1.444.202
|% -5,49
|
|GUBRF
|26,28
|202.363.678
|% -5,47
|
|IHGZT
|4,52
|25.458.814
|% -4,64
|
|ISFIN
|4,19
|889.401.040
|% 3,71
|
|ODAS
|2,37
|535.838.028
|% 3,95
|
|KRDMD
|3,05
|524.048.760
|% 1,33
|
|KARSN
|2,79
|520.641.152
|% 2,20
|
|IHLGM
|1,62
|490.461.945
|% 0,62
|
|IHLGM
|1,62
|490.461.945
|% 0,62
|
|ODAS
|2,37
|535.838.028
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,19
|889.401.040
|% 3,71
|
|KARSN
|2,79
|520.641.152
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,05
|524.048.760
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4649
|8,5074
|% -0,26
|
|Frank
|7,2026
|7,2460
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,70
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.539
|-1,20
|
|Tam
|2.595
|2.605
|-1,30
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-0,60
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:22RTALB
Yüzde 7.41 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 408, 488 adet işlem
-
15:20GLYHO
Yüzde 4.46 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 017, 514 adet işlem
-
15:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, DOHOL, PETKM
-
15:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 844, 57 artarak (% 0.79 ) 107, 139
-
15:19
MIPAZ, IZTAR, SARKY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında