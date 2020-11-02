***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









lmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzereSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) TL nominal değer tutarında ihraç edilecek Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin 28.10.2020 Tarih ve 67/1336 numaralı İhraç Belgesi ve 15.000.000 (onbeşmilyon) TL nominal değer tutarında Tertip İhraç Belgesi Ek'te bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885396BIST