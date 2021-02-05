***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun, 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 46.000.000,00-TL (Kırkaltı milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-1310 sayılı ve 04.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.Fon tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek toplam 46.000.000 TL nominal değerde VDMK'ya ilişkin tertip ihraç belgesi ve eki, açıklama ekinde sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907882BIST