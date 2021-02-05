***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
05.02.2021 17:27
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Bankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun, 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 46.000.000,00-TL (Kırkaltı milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-1310 sayılı ve 04.02.2021 tarihli yazısı ile onaylanmıştır.
Fon tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek toplam 46.000.000 TL nominal değerde VDMK'ya ilişkin tertip ihraç belgesi ve eki, açıklama ekinde sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907882
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0606
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0752
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0453
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4591
18:05412,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,47
|Açılış
|: 412,10
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0578
|7,0606
|% -1,05
|
|Euro
|8,4960
|8,5052
|% -0,53
|
|Sterlin
|9,6718
|9,7203
|% -0,58
|
|Frank
|7,8236
|7,8707
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8781
|1,8875
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|19,46
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,08
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,40
|