***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
12.03.2021 11:51
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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14/01/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/319 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917837
BIST
13:231.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
13:237,6000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1241
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
13:239,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0868
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
13:23416,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,18
|Açılış
|: 416,60
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler13:23
|TRILC
|17,71
|9.945.440
|% 10,00
|
|VAKFN
|25,10
|11.225.749
|% 9,99
|
|KAPLM
|26,08
|2.754.980
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|5.849.453
|% 9,91
|
|MERIT
|311,00
|770.746
|% 9,82
|
|EPLAS
|34,20
|2.886.050
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,41
|424.269
|% -6,79
|
|GLRYH
|10,65
|11.315.539
|% -6,17
|
|ULUSE
|59,15
|1.935.835
|% -6,11
|
|BURCE
|27,22
|32.927.489
|% -5,94
|
|SASA
|45,48
|764.478.190
|% 1,29
|
|GARAN
|9,00
|541.133.861
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,31
|453.681.586
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,49
|360.023.252
|% 0,13
|
|TCELL
|16,71
|356.039.503
|% 0,97
|
|EKGYO
|2,31
|453.681.586
|% -0,43
|
|YKBNK
|2,74
|218.145.636
|% 0,74
|
|GARAN
|9,00
|541.133.861
|% 0,45
|
|KRDMD
|7,49
|360.023.252
|% 0,13
|
|VAKBN
|4,20
|183.740.107
|% 0,24
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5952
|7,6000
|% 1,66
|
|Euro
|9,0549
|9,0633
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5674
|10,6204
|% 1,32
|
|Frank
|8,1432
|8,1923
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0244
|2,0345
|% 1,85
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|-20,72
|
|Altın Gr.
|416
|417
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.754
|2.796
|-23,00
|
|Tam
|2.740
|2.810
|-13,98
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|-6,76
|
|Çeyrek
|664
|680
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,58
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,61
|69,61
|-0,02
|