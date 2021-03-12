***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14/01/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/319 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917837BIST