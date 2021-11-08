***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
08.11.2021 15:49
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin 60 milyon TL nominal değerdeki ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975711
BIST
16:041.601
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 17,54
|Açılış
|: 1.589
|
|Önceki Kapanış
|: 1.584
|
1.601
En Düşük
1.589
16:049,7419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0627
|Açılış
|: 9,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6750
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9,7459
En Düşük
9,6551
16:0411,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0660
|Açılış
|: 11,2550
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|Önceki Kapanış
|: 11,1800
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11,2903
En Düşük
11,1772
16:04569,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,41
|Açılış
|: 569,38
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|Önceki Kapanış
|: 565,97
|
569,69
En Düşük
563,84
BIST En Aktif Hisseler16:02
|METRO
|1,43
|35.965.832
|% 10,00
|
|SNPAM
|16,28
|658.689
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,62
|16.415.677
|% 9,98
|
|DOKTA
|37,50
|14.545.752
|% 9,97
|
|KTSKR
|31,54
|87.048.325
|% 9,97
|
|KARYE
|14,44
|138.841.359
|% -9,98
|
|BASGZ
|22,72
|12.766.686
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,87
|112.367.127
|% -5,78
|
|FENER
|30,28
|70.686.779
|% -4,90
|
|GSRAY
|3,93
|162.783.381
|% -4,84
|
|THYAO
|17,94
|2.297.300.344
|% 1,64
|
|GARAN
|10,68
|1.901.460.683
|% 0,66
|
|PETKM
|7,01
|1.447.261.478
|% 4,94
|
|ASELS
|16,93
|716.846.345
|% 1,26
|
|KRDMD
|7,22
|649.099.943
|% 2,27
|
|TSKB
|1,63
|346.132.111
|% 3,82
|
|PETKM
|7,01
|1.447.261.478
|% 4,94
|
|GARAN
|10,68
|1.901.460.683
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,00
|514.265.416
|% -0,33
|
|THYAO
|17,94
|2.297.300.344
|% 1,64
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7372
|9,7388
|% 0,62
|
|Euro
|11,2754
|11,2862
|% 0,60
|
|Sterlin
|13,1370
|13,2029
|% 0,85
|
|Frank
|10,5960
|10,6599
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5889
|2,6019
|% 0,63
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,07
|
|Altın Gr.
|569
|569
|3,05
|
|Cumhuriyet
|3.760
|3.817
|19,00
|
|Tam
|3.742
|3.836
|19,06
|
|Yarım
|1.809
|1.856
|9,22
|
|Çeyrek
|907
|928
|4,62
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,07
|
|B. Petrol
|83,44
|83,44
|0,70
|