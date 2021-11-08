***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin 60 milyon TL nominal değerdeki ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975711BIST