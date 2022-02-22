***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
22.02.2022 17:05
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000 TL nominal ihraç limitine ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003472
BIST
17:192.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,35
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:1913,8747
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2121
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:1915,7470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2682
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:19848,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 11,45
|Açılış
|: 848,70
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:19
|HUNER
|2,20
|3.585.529
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.436.084
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.254.217
|% 9,94
|
|TETMT
|344,00
|9.471.146
|% 8,52
|
|SKTAS
|3,30
|29.411.194
|% 7,84
|
|PKENT
|467,30
|835.065
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.892.689
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,92
|3.577.112.888
|% -1,77
|
|KRDMD
|11,66
|1.550.071.406
|% -0,60
|
|KARSN
|4,09
|1.313.769.030
|% 2,51
|
|EREGL
|28,48
|1.163.106.269
|% -1,32
|
|YKBNK
|3,98
|1.152.687.293
|% -1,73
|
|KARSN
|4,09
|1.313.769.030
|% 2,51
|
|YKBNK
|3,98
|1.152.687.293
|% -1,73
|
|EKGYO
|2,26
|324.209.035
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,66
|1.550.071.406
|% -0,60
|
|THYAO
|28,92
|3.577.112.888
|% -1,77
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8682
|13,8747
|% 1,55
|
|Euro
|15,7346
|15,7470
|% 1,73
|
|Sterlin
|18,7324
|18,8264
|% 1,09
|
|Frank
|15,0158
|15,1063
|% 1,13
|
|Riyal
|3,6843
|3,7027
|% 1,47
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,75
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|0,28
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TTKOM, PETKM
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 49 kaybederek (% -0.90 ) 1, 820
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, KRTEK, HUNER
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, ISBTR, UZERB, KAPLM, PKENT, CEOEM
-
17:34
METRO, INVEO, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında