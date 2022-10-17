***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2022 11:31
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız tarafından yurt içinde ve toplam 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1503 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072444
BIST
11:373.720
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 93,44
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.720
En Düşük
3.641
11:3718,5910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
11:3718,1060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1437
En Düşük
18,0503
11:37988,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,19
|Açılış
|: 988,16
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:35
|PENTA
|484,00
|6.108.564
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.553.626
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|160.330.806
|% 9,95
|
|CONSE
|6,79
|187.774.971
|% 9,87
|
|YEOTK
|46,50
|145.880.427
|% 9,83
|
|GSRAY
|5,28
|66.405.095
|% -3,83
|
|RODRG
|27,00
|2.737.125
|% -3,50
|
|ACSEL
|60,70
|17.619.951
|% -3,34
|
|ALMAD
|4,64
|23.976.150
|% -3,33
|
|QUAGR
|40,72
|25.931.039
|% -3,09
|
|THYAO
|91,60
|2.141.855.954
|% 1,78
|
|KOZAL
|207,20
|1.644.870.565
|% 4,44
|
|YKBNK
|9,25
|1.346.164.170
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,97
|1.273.221.070
|% 5,04
|
|AKBNK
|14,42
|1.087.450.209
|% 6,81
|
|EKGYO
|4,26
|850.874.293
|% 0,95
|
|YKBNK
|9,25
|1.346.164.170
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,97
|1.273.221.070
|% 5,04
|
|IEYHO
|1,22
|110.361.539
|% 7,96
|
|AKBNK
|14,42
|1.087.450.209
|% 6,81
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5848
|18,5894
|% 0,12
|
|Euro
|18,0928
|18,1029
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8166
|20,9210
|% 0,59
|
|Frank
|18,4714
|18,5827
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9323
|4,9571
|% 0,11
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|10,38
|
|Altın Gr.
|989
|989
|7,43
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.688
|6.749
|-41,00
|
|Yarım
|3.259
|3.296
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,04
|11,06
|0,14
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|0,45
|
Seans Raporu
11:35
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11:50
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 62 artarak (% 2.39 ) 3, 285
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11:50
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11:50
IPEKE, KARYE, KOZAA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:50
GSRAY, SEKFK, DGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında