Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

17.10.2022 11:31
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız tarafından yurt içinde ve toplam 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1503 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072444


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:373.720
Değişim :  2,58% |  93,44
Açılış :  3.641  
Önceki Kapanış :  3.627  
En Yüksek
3.720 En Düşük
3.641
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 484,00 6.108.564 % 10,00  
SMRTG 103,80 63.553.626 % 9,96  
IPEKE 24,30 160.330.806 % 9,95  
CONSE 6,79 187.774.971 % 9,87  
YEOTK 46,50 145.880.427 % 9,83  
daha fazla
11:35 Alış Satış %  
Dolar 18,5848 18,5894 % 0,12  
Euro 18,0928 18,1029 % 0,21  
Sterlin 20,8166 20,9210 % 0,59  
Frank 18,4714 18,5827 % 0,44  
Riyal 4,9323 4,9571 % 0,11  
daha fazla
11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 10,38  
Altın Gr. 989 989 7,43  
Cumhuriyet 6.617 6.717 -17,00  
Tam 6.688 6.749 -41,00  
Yarım 3.259 3.296 -24,00  
Çeyrek 1.632 1.649 -10,00  
Gümüş.Ons 18,48 18,51 0,22  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 0,14  
B. Petrol 92,08 92,08 0,45  
Seans Raporu 11:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru