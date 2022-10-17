***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yurtdışında ve toplam 25.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde k