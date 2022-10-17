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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

17.10.2022 11:30
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Bankamızın yurtdışında ve toplam 25.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde k
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,90% |  34,48
Açılış :  3.878  
Önceki Kapanış :  3.848  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 114,10 49.286.408 % 9,92  
BARMA 73,00 95.778.173 % 9,12  
SEGYO 1,64 67.099.274 % 7,19  
CONSE 7,27 186.348.391 % 7,07  
AZTEK 21,72 167.883.523 % 6,16  
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12:15 Alış Satış %  
Dolar 18,5818 18,5856 % 0,03  
Euro 18,3085 18,3187 % 0,15  
Sterlin 20,9805 21,0857 % -0,38  
Frank 18,5982 18,7102 % 0,04  
Riyal 4,9335 4,9583 % 0,07  
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12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.653 2,58  
Altın Gr. 987 987 0,37  
Cumhuriyet 6.641 6.742 -39,00  
Tam 6.672 6.743 14,00  
Yarım 3.251 3.298 9,00  
Çeyrek 1.629 1.651 6,00  
Gümüş.Ons 18,72 18,74 0,08  
Gümüş Gr. 11,18 11,19 0,02  
B. Petrol 91,17 91,17 -0,45  
Seans Raporu 12:15
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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