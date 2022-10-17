***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
17.10.2022 11:30
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Bankamızın yurtdışında ve toplam 25.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde k
12:173.882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 34,48
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.858
12:1718,5879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
12:1718,3164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0244
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
12:17987,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 987,46
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler12:15
|SMRTG
|114,10
|49.286.408
|% 9,92
|
|BARMA
|73,00
|95.778.173
|% 9,12
|
|SEGYO
|1,64
|67.099.274
|% 7,19
|
|CONSE
|7,27
|186.348.391
|% 7,07
|
|AZTEK
|21,72
|167.883.523
|% 6,16
|
|KLRHO
|34,70
|147.132.351
|% -5,24
|
|RUBNS
|23,22
|21.960.047
|% -1,94
|
|SUWEN
|49,68
|13.433.670
|% -1,62
|
|HKTM
|75,45
|52.358.734
|% -1,44
|
|BMSTL
|25,08
|12.781.252
|% -1,26
|
|AZTEK
|21,72
|167.883.523
|% 6,16
|
|KLRHO
|34,70
|147.132.351
|% -5,24
|
|YYLGD
|28,88
|97.902.165
|% 3,81
|
|BARMA
|73,00
|95.778.173
|% 9,12
|
|MAKIM
|21,74
|90.698.510
|% 3,52
|
|EKGYO
|4,51
|1.848.135.723
|% 0,45
|
|YKBNK
|9,96
|2.485.292.369
|% 2,57
|
|TSKB
|2,71
|623.139.642
|% -0,73
|
|SKBNK
|1,88
|365.875.889
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,67
|1.616.673.221
|% 2,98
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5856
|% 0,03
|
|Euro
|18,3085
|18,3187
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9805
|21,0857
|% -0,38
|
|Frank
|18,5982
|18,7102
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,07
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|2,58
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,37
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.742
|-39,00
|
|Tam
|6.672
|6.743
|14,00
|
|Yarım
|3.251
|3.298
|9,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,74
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|0,02
|
|B. Petrol
|91,17
|91,17
|-0,45
|