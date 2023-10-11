***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Cantaş Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal VDMK ihraç limitine ilişkin ihraç belgesi ve eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-42777 sayı ve 29.09.2023 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu ihraç belgesi ve ihraç belgesi eki mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204086BIST