***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
20.11.2023 17:10
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal VDMK ihraç limitine ilişkin ihraç belgesi ve eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-45204 sayı ve 14.11.2023 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu ihraç belgesi ve ihraç belgesi eki mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218933
BIST
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17:227.951
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 97,17
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.985
17:2228,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0861
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7663
En Düşük
28,6078
17:2231,4727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1420
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
17:221.818,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,93
|Açılış
|: 1.818,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.817,78
BIST En Aktif Hisseler17:22
|OYAYO
|27,94
|12.966.167
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.213.663
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|44.846.212
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.164.000
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.960.385
|% 9,99
|
|KLNMA
|47,70
|5.956.005
|% -10,00
|
|QNBFL
|968,50
|6.552.566
|% -9,99
|
|BASCM
|11,74
|5.940.232
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|11.124.781
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.100,00
|3.877.286
|% -9,79
|
|THYAO
|255,75
|7.519.236.657
|% 0,59
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|ASELS
|44,50
|3.242.189.115
|% 5,40
|
|TUPRS
|154,40
|3.140.955.636
|% 0,59
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|ZOREN
|5,10
|991.594.934
|% 0,99
|
|EKGYO
|7,64
|1.291.959.060
|% 1,46
|
|ISCTR
|20,86
|2.184.149.830
|% 1,56
|
|IHLAS
|1,37
|129.770.698
|% -4,20
|
|EREGL
|39,56
|3.439.248.052
|% 3,34
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7600
|28,7635
|% 0,30
|
|Euro
|31,4552
|31,4727
|% 0,45
|
|Sterlin
|35,7522
|35,9315
|% 0,35
|
|Frank
|32,3701
|32,5651
|% 0,39
|
|Riyal
|7,6462
|7,6845
|% 0,30
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,36
|23,39
|% 0,66
|
|Platin
|905,05
|906,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.076,77
|1.080,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,21
|82,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.966,98
|1.967,23
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:22
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17:37MRSHL
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17:35
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17:35
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