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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.01.2020 14:26
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt içi borçlnam aracı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.11.2019
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.01.2021

Ek Açıklamalar
Bankamızın yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2020 tarih ve 7/123 sayılı kararı ile onaylı ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi_24-01-2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815447


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PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7985 7,8377 % 0,89  
Frank 6,1390 6,1760 % 0,78  
Riyal 1,5881 1,5961 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 1,07  
Altın Gr. 303 303 1,01  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,86 17,91 0,32  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,07  
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