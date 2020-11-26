***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.11.2020 15:50
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
26 Kasım 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bankamızca Yurt içindeki yatırımcılara satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplam 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar, maksimum 5 yıl 1 hafta vadeli vadeli tahvil / finansman bonosu ihraç edilmesi, sözkonusu ihraçların halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi, belirtilen limit ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi, ihraç ile ilgili gerekli diğer bütün hüküm ve koşulların belirlenmesi, ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, vadesinin, getiri yöntemleri de dahil olmak üzere faiz oranının belirlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, Yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL (Üçyüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması, kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890136
BIST
17:041.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 10,92
|Açılış
|: 1.335
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|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.340
En Düşük
1.326
17:047,8876
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
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|Açılış
|: 7,9000
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|Önceki Kapanış
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7,9672
En Düşük
7,8461
17:049,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 9,5000
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9,5158
En Düşük
9,3511
17:04460,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,93
|Açılış
|: 460,04
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|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KLNMA
|73,70
|17.562.605
|% 10,00
|
|YESIL
|70,40
|21.018.516
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|63.713.482
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|175.609.078
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|2.826.963.190
|% 1,76
|
|THYAO
|12,15
|1.821.759.666
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.778.304.722
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.464.271
|% 1,33
|
|GUBRF
|51,55
|779.604.791
|% 9,91
|
|YKBNK
|3,05
|1.343.464.271
|% 1,33
|
|KRDMD
|5,18
|1.778.304.722
|% -0,38
|
|GARAN
|9,23
|2.826.963.190
|% 1,76
|
|EKGYO
|2,09
|631.504.271
|% 1,95
|
|TSKB
|2,68
|562.672.614
|% -1,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8826
|7,8876
|% -0,81
|
|Euro
|9,3854
|9,3960
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,4848
|10,5374
|% -1,26
|
|Frank
|8,6469
|8,6990
|% -0,88
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,85
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,20
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.044
|3.121
|-36,80
|
|Yarım
|1.471
|1.510
|-17,79
|
|Çeyrek
|738
|755
|-8,90
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,98
|47,98
|-0,55
|
Seans Raporu
17:04
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17:19EGGUB
Yüzde 6.97 oranında artışla 147.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 033, 508 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KOZAA, PGSUS
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