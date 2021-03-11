***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt içi borçlanma aracı ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.03.2022Ek AçıklamalarBankamızın yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/319 sayılı kararı ile onaylı ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi_04032021.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917219BIST