***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.03.2021 12:03
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt içi borçlanma aracı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.03.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın yurt içinde ve toplam 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarih ve 12/319 sayılı kararı ile onaylı ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi_04032021.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917219
BIST
13:321.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
13:327,4558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0487
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
13:328,9323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
13:32415,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 415,89
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TACTR
|27,50
|220.704
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.252.065
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|28.408.503
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|241.875
|% 9,96
|
|KERVT
|6,31
|35.962.065
|% 9,93
|
|METUR
|35,64
|34.866.677
|% -9,95
|
|KENT
|351,50
|1.739.303
|% -7,08
|
|ALCTL
|37,26
|117.321.719
|% -6,10
|
|KATMR
|4,70
|226.337.606
|% -6,00
|
|PKENT
|2.361,40
|10.838.856
|% -5,89
|
|SASA
|48,74
|1.315.037.845
|% 4,91
|
|SISE
|7,78
|716.259.095
|% 1,17
|
|KOZAL
|130,00
|581.251.311
|% 0,78
|
|GARAN
|9,14
|449.199.354
|% -0,33
|
|TCELL
|16,71
|399.574.257
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,39
|382.969.746
|% 0,42
|
|SISE
|7,78
|716.259.095
|% 1,17
|
|TSKB
|1,73
|119.154.418
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,47
|223.629.377
|% 2,66
|
|IZMDC
|2,90
|173.740.913
|% -5,84
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4500
|7,4513
|% -0,71
|
|Euro
|8,9242
|8,9333
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3738
|10,4258
|% -0,34
|
|Frank
|8,0236
|8,0720
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9820
|1,9919
|% -0,48
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|9,84
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.759
|2.801
|-9,00
|
|Tam
|2.748
|2.820
|-5,11
|
|Yarım
|1.328
|1.364
|-2,47
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|68,83
|68,83
|0,93
|