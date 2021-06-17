***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2021 17:31
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bilgi - Yurtdışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
17 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bankamız tarafından yurt dışındaki yatırımcılara satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplam 60.000.000 USD (Altmış Milyon Amerikan Doları) tutara kadar, maksimum 6 yıl vadeli tahvil / finansman bonosu ihraç edilmesi, sözkonusu ihraçların halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satış yöntemiyle, Amerikan Doları ve muadilinde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, belirtilen limit ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi, ihraç ile ilgili gerekli diğer bütün hüküm ve koşulların belirlenmesi, ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, vadesinin, getiri yöntemleri de dâhil olmak üzere faiz oranının belirlenmesi, ihraçlar ile ilgili düzenleyici kuruluşlar ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların vesair tüm işlemlerin yapılması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942863
BIST
17:581.390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -23,78
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.389
17:588,7246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0053
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7484
En Düşük
8,6544
17:5810,3469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0506
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
17:58498,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 498,14
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
502,48
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler17:58
|IDGYO
|6,05
|1.387.223
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.324.521
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.936.446
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|20.714.760
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|11.277.953
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|559.735
|% -9,97
|
|ISBIR
|6.000,00
|861.992
|% -9,84
|
|UZERB
|46,00
|621.211
|% -8,55
|
|AVHOL
|6,40
|4.710.698
|% -6,02
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|EREGL
|17,92
|694.292.703
|% -4,22
|
|KRDMD
|6,78
|548.388.971
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,06
|999.509.775
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,15
|367.796.871
|% -0,92
|
|GARAN
|8,14
|841.132.613
|% -0,61
|
|THYAO
|14,49
|1.426.990.909
|% -1,16
|
|IHLGM
|1,17
|99.986.767
|% -3,31
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7223
|8,7246
|% 0,06
|
|Euro
|10,3437
|10,3469
|% -0,49
|
|Sterlin
|12,0117
|12,0719
|% -0,78
|
|Frank
|9,4158
|9,4725
|% -0,49
|
|Riyal
|2,3186
|2,3302
|% 0,02
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|2,65
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.304
|3.354
|13,00
|
|Tam
|3.288
|3.375
|11,50
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|5,56
|
|Çeyrek
|797
|816
|2,78
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,03
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,46
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında