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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.08.2021 16:37



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 05.07.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.08.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2022

Ek Açıklamalar
Bankamızın yurtdışında ve toplam 60.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere satış yöntemiyle ihraç edilecek yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve 42/1250 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf onaylı.pdf pasha yatırım.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960216


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