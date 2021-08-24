***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 60.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 05.07.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.08.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.08.2022Ek AçıklamalarBankamızın yurtdışında ve toplam 60.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere satış yöntemiyle ihraç edilecek yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve 42/1250 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf onaylı.pdf pasha yatırım.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960216BIST