***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.10.2021 17:03
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
22 Ekim 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bankamızca yurt içindeki yatırımcılara satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplam 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutara kadar, tahvil / finansman bonosu ihraç edilmesi, sözkonusu ihraçların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi, belirtilen limit ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi, ihraç ile ilgili gerekli diğer bütün hüküm ve koşulların belirlenmesi, ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, vadesinin, getiri yöntemleri de dahil olmak üzere faiz oranının belirlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, yurt içinde ve toplam 500.000.000 TL (Beşyüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması, kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972012
BIST
17:041.481
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 25,11
|Açılış
|: 1.456
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|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.481
En Düşük
1.454
17:049,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1070
|Açılış
|: 9,5700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4250
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9,6637
En Düşük
9,4804
17:0411,1927
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1129
|Açılış
|: 11,1300
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|Önceki Kapanış
|: 10,9650
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11,2597
En Düşük
11,0404
17:04558,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 13,51
|Açılış
|: 558,57
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|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,81
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler17:04
|MRSHL
|258,60
|16.255.304
|% 10,00
|
|DOBUR
|41,14
|8.930.586
|% 10,00
|
|NUHCM
|43,86
|57.112.845
|% 9,98
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|YEOTK
|65,65
|60.465.575
|% 9,97
|
|MERIT
|23,80
|34.749.637
|% -9,78
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|FADE
|8,13
|244.489.978
|% -5,47
|
|OLMK
|7,35
|5.022.109
|% -4,55
|
|GARAN
|9,16
|2.375.208.494
|% 1,89
|
|TUPRS
|140,00
|972.910.335
|% 2,71
|
|THYAO
|14,13
|963.750.123
|% 1,15
|
|SISE
|8,56
|935.169.310
|% 2,39
|
|KRDMD
|7,48
|817.455.838
|% 3,17
|
|YKBNK
|2,59
|815.863.556
|% 4,02
|
|GARAN
|9,16
|2.375.208.494
|% 1,89
|
|EKGYO
|1,96
|312.751.220
|% 1,03
|
|AKBNK
|5,47
|605.824.892
|% 2,82
|
|KRDMD
|7,48
|817.455.838
|% 3,17
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6028
|9,6071
|% 1,13
|
|Euro
|11,1870
|11,1927
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,2090
|13,2753
|% 1,00
|
|Frank
|10,4570
|10,5200
|% 1,37
|
|Riyal
|2,5546
|2,5674
|% 1,05
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|29,22
|
|Altın Gr.
|558
|559
|13,35
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.734
|110,00
|
|Tam
|3.661
|3.753
|112,56
|
|Yarım
|1.769
|1.815
|54,45
|
|Çeyrek
|887
|908
|27,23
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,25
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,36
|