***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.11.2021 15:51
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2021
Ek Açıklamalar
22/10/2021 tarih ve 2021/85 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç izin başvurusu yapılmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978309
BIST
16:231.695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.683
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|Önceki Kapanış
|: 1.686
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1.701
En Düşük
1.683
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631,40
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:23
|PRKAB
|40,70
|285.176.069
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.660.488
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|349.851.926
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.518.256
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,28
|77.023.606
|% -6,14
|
|DOGUB
|3,06
|1.075.096
|% -5,26
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|ELITE
|18,77
|201.483.265
|% -4,82
|
|PETKM
|7,72
|2.662.757.950
|% -2,65
|
|GARAN
|11,96
|2.081.969.068
|% -0,91
|
|SISE
|10,31
|1.502.192.888
|% 3,51
|
|KRDMD
|7,62
|1.066.673.499
|% 1,46
|
|THYAO
|17,88
|876.487.882
|% 1,25
|
|PETKM
|7,72
|2.662.757.950
|% -2,65
|
|ADESE
|1,06
|285.245.153
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,32
|855.674.436
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|454.253.608
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|308.498.157
|% 1,94
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5301
|10,5402
|% 2,17
|
|Euro
|11,9178
|11,9295
|% 2,13
|
|Sterlin
|14,0914
|14,1620
|% 2,07
|
|Frank
|11,2380
|11,3057
|% 1,80
|
|Riyal
|2,7913
|2,8053
|% 1,79
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,11
|
|Altın Gr.
|628
|628
|14,27
|
|Cumhuriyet
|4.147
|4.211
|78,00
|
|Tam
|4.136
|4.240
|87,03
|
|Yarım
|1.999
|2.051
|42,09
|
|Çeyrek
|1.003
|1.026
|21,05
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,25
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|-0,54
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