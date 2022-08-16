***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.08.2022 15:13
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanı Başvurusu - Yurt İçi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
16 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bankamızca yurt içindeki yatırımcılara satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplam 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutara kadar, tahvil / finansman bonosu ihraç edilmesi, sözkonusu ihraçların halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış ve/veya tahsisli satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi, belirtilen limit ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi, ihraç ile ilgili gerekli diğer bütün hüküm ve koşulların belirlenmesi, ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, vadesinin, getiri yöntemleri de dahil olmak üzere faiz oranının belirlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, yurt içinde ve toplam 1.000.000.000 TL (Bir Milyar Türk Lirası) tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması, kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055783
BIST
16:322.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:3217,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:3218,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:321.025,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.025,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:30
|CMBTN
|264,30
|55.236.840
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.172.416
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.074.544
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.174.210
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,50
|24.260.357
|% -7,64
|
|DERIM
|6,42
|34.556.238
|% -6,96
|
|THYAO
|64,25
|6.214.839.421
|% 1,02
|
|TUPRS
|297,50
|4.145.383.513
|% 3,48
|
|YKBNK
|5,43
|2.375.211.858
|% -0,91
|
|AKBNK
|10,30
|2.148.601.618
|% 0,78
|
|GARAN
|18,53
|1.833.765.033
|% 1,26
|
|YKBNK
|5,43
|2.375.211.858
|% -0,91
|
|EKGYO
|3,48
|1.253.273.327
|% -1,14
|
|TSKB
|3,79
|1.201.312.125
|% 7,98
|
|KARSN
|7,55
|1.676.810.202
|% 5,45
|
|ISCTR
|6,01
|1.287.620.421
|% 0,00
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9586
|17,9637
|% 0,03
|
|Euro
|18,2606
|18,2694
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5884
|21,6966
|% -0,00
|
|Frank
|18,8326
|18,9461
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.895
|6.947
|-9,00
|
|Yarım
|3.360
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-0,12
|
Seans Raporu
16:30
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-
16:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 21 kaybederek (% -0.17 ) 3, 062
-
16:45XU100
Endeks 2, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 49, 910.00 milyon TL de
-
16:45MIPAZ
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 855, 165 adet işlem
-
16:44KONKA
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 931, 913 adet işlem
-
16:43PRKME
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 946, 487 adet işlem