***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.08.2022 15:13
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bilgi - Yurtdışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Ek Açıklamalar
16 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Bankamız tarafından yurt dışındaki yatırımcılara satılmak üzere bir veya daha fazla ihraç suretiyle çeşitli tertip ve vadelerde, ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplam 25.000.000 USD (Yirmibeş Milyon Amerikan Doları) tutara kadar, maksimum 6 yıl vadeli tahvil / finansman bonosu ihraç edilmesi, sözkonusu ihraçların halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satış yöntemiyle, Amerikan Doları ve muadilinde yabancı para veya Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilmesi, belirtilen limit ve şartlar içerisinde kalmak suretiyle yapılacak ihraçların gerçekleşmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi, ihraç ile ilgili gerekli diğer bütün hüküm ve koşulların belirlenmesi, ihraç edilecek her bir borçlanma aracının tutarının, vadesinin, getiri yöntemleri de dâhil olmak üzere faiz oranının belirlenmesi, ihraçlar ile ilgili düzenleyici kuruluşlar ve ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların vesair tüm işlemlerin yapılması hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesi kararlaştırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055782
BIST
16:242.958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 44,54
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.963
En Düşük
2.920
16:2417,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0528
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0630
|
17,9672
En Düşük
17,8970
16:2418,2653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3017
En Düşük
18,2188
16:241.022,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,96
|Açılış
|: 1.022,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.019,31
BIST En Aktif Hisseler16:22
|AVGYO
|3,30
|56.130.739
|% 10,00
|
|CMBTN
|290,70
|46.512.910
|% 9,99
|
|COSMO
|26,64
|2.997.037
|% 9,99
|
|TETMT
|251,30
|18.560.291
|% 9,98
|
|KZBGY
|32,00
|52.178.093
|% 9,97
|
|GZNMI
|50,95
|81.346.865
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|245.435.205
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,26
|743.449
|% -8,73
|
|PAMEL
|152,40
|30.865.571
|% -6,10
|
|ISBTR
|44.000,00
|352.000
|% -4,35
|
|THYAO
|68,80
|7.860.602.503
|% 1,40
|
|AKBNK
|11,07
|3.692.289.795
|% 4,63
|
|YKBNK
|5,83
|3.168.109.204
|% 4,11
|
|ISCTR
|6,60
|2.223.906.022
|% 6,80
|
|SISE
|24,06
|2.100.895.176
|% 0,67
|
|YKBNK
|5,83
|3.168.109.204
|% 4,11
|
|EKGYO
|3,68
|1.756.016.990
|% 3,95
|
|ISCTR
|6,60
|2.223.906.022
|% 6,80
|
|AKBNK
|11,07
|3.692.289.795
|% 4,63
|
|ALBRK
|1,96
|508.506.531
|% 8,89
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9616
|17,9654
|% 0,29
|
|Euro
|18,2586
|18,2619
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,6005
|21,7088
|% 0,04
|
|Frank
|18,7901
|18,9033
|% 0,05
|
|Riyal
|4,7698
|4,7937
|% 0,34
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-2,00
|
|Tam
|6.885
|6.937
|-14,00
|
|Yarım
|3.355
|3.392
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,04
|
Seans Raporu
16:22
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16:37ZPLIB
Yüzde 5.39 oranında artışla 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 865 adet işlem
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16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 55 artarak (% 1.69 ) 2, 623
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVGYO, CMENT, SKBNK, CMBTN, COSMO, ALMAD, MMCAS, TETMT, AZTEK, KLRHO
-
16:36
ISFIN, BURVA, GARAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
QNBFB, BALAT, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında