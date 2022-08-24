***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.08.2022 10:01
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi Sermaye Piyasası İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
Ek Açıklamalar
16/08/2022 tarih ve 2022/77 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile karar alınan borçlanma aracı ihracına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na 23/08/2022 tarihi itibariyle ihraç izin başvurusu yapılmıştır. Kamuya saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057916
BIST
12:013.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,27
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
12:0118,1440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,1920
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1441
En Düşük
18,0790
12:0118,0704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
18,0124
12:011.021,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.021,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,01
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler11:59
|HKTM
|17,71
|2.627.757
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|8.214.741
|% 9,99
|
|DOGUB
|6,51
|30.177.529
|% 9,97
|
|LIDER
|25,62
|83.780.242
|% 9,96
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|YGYO
|1,05
|26.226.620
|% -5,41
|
|KGYO
|16,45
|11.173.502
|% -5,35
|
|SANFM
|17,20
|14.376.955
|% -4,97
|
|HEDEF
|7,62
|17.041.624
|% -4,75
|
|KLRHO
|20,50
|4.230.762
|% -4,74
|
|THYAO
|70,60
|6.295.527.826
|% 4,13
|
|YKBNK
|6,21
|2.137.079.926
|% -1,11
|
|AKBNK
|11,37
|1.794.307.588
|% -0,96
|
|GARAN
|23,72
|1.535.510.772
|% 2,77
|
|ISCTR
|8,44
|1.486.310.006
|% 2,93
|
|YKBNK
|6,21
|2.137.079.926
|% -1,11
|
|EKGYO
|3,96
|1.154.477.128
|% -0,25
|
|ALBRK
|2,35
|548.599.407
|% 2,62
|
|ISCTR
|8,44
|1.486.310.006
|% 2,93
|
|AKBNK
|11,37
|1.794.307.588
|% -0,96
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1374
|18,1458
|% 0,20
|
|Euro
|18,0603
|18,0733
|% 0,03
|
|Sterlin
|21,3790
|21,4862
|% 0,06
|
|Frank
|18,7700
|18,8830
|% 0,33
|
|Riyal
|4,8118
|4,8359
|% 0,07
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|5,17
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,22
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.850
|6.902
|-14,00
|
|Yarım
|3.338
|3.374
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.687
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,18
|0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,36
|
Seans Raporu
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