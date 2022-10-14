***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.10.2022 16:52
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçi borçlanma aracı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından yurt içinde ve toplam 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli/nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1503 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yurtiçi İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072269
BIST
17:433.618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 64,48
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
17:4318,5961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0558
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
17:4318,1402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0055
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
17:43985,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -8,80
|Açılış
|: 985,60
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
983,60
BIST En Aktif Hisseler17:41
|SNGYO
|4,84
|185.367.849
|% 10,00
|
|KONYA
|1.702,80
|149.674.751
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.463.680
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|297.569.778
|% 9,99
|
|MAALT
|276,50
|54.448.704
|% 9,98
|
|TKFEN
|31,38
|1.216.621.303
|% -5,42
|
|TGSAS
|16,76
|104.501.813
|% -5,31
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|SILVR
|25,54
|20.033.071
|% -4,63
|
|KZBGY
|17,81
|348.820.767
|% -3,68
|
|THYAO
|89,45
|4.664.748.157
|% 1,65
|
|YKBNK
|8,72
|2.802.720.579
|% 4,18
|
|AKBNK
|13,45
|2.662.585.420
|% 3,38
|
|KOZAL
|196,70
|2.474.051.529
|% 2,23
|
|ISCTR
|8,46
|2.472.776.668
|% 2,92
|
|EKGYO
|4,23
|1.720.343.004
|% 1,44
|
|YKBNK
|8,72
|2.802.720.579
|% 4,18
|
|ISCTR
|8,46
|2.472.776.668
|% 2,92
|
|AKBNK
|13,45
|2.662.585.420
|% 3,38
|
|ODAS
|8,66
|1.139.125.242
|% 6,39
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,5939
|% 0,29
|
|Euro
|18,1255
|18,1414
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,7353
|20,8393
|% -1,12
|
|Frank
|18,4536
|18,5648
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% 0,15
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-18,75
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.666
|6.734
|-56,00
|
|Yarım
|3.248
|3.289
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.644
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,39
|18,42
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,09
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,19
|92,19
|-2,38
|