***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç belgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 23.08.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023Ek AçıklamalarBankamızın yurtdışında ve toplam 25.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere satış yöntemiyle ihraç edilecek yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1503 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Yurtdışı İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072270BIST