***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.10.2022 16:52
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı borçlanma aracı ihraç belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 16.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 25.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 23.08.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.10.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023
Ek Açıklamalar
Bankamızın yurtdışında ve toplam 25.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere satış yöntemiyle ihraç edilecek yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 59/1503 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yurtdışı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072270
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0480
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0732
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0725
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05982,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -11,83
|Açılış
|: 981,17
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5437
|18,5883
|% 0,26
|
|Euro
|18,0476
|18,0732
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% -1,24
|
|Frank
|18,4258
|18,5368
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9336
|4,9584
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-22,14
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-13,23
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.622
|6.711
|-79,00
|
|Yarım
|3.227
|3.278
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.638
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,31
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,92
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|-2,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem