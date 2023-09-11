***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.09.2023 15:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu İhrac Tavanı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.10.2024
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun 1.000.000.000.-TL nominal VDMK ihraç limitine ilişkin ihraç belgesi ve eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-41704 sayı ve 05.09.2023 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu ihraç belgesi ve ihraç belgesi eki mevcuttur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193770
BIST