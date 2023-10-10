***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.10.2023 14:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Cantaş Varlık Finansmanı Fonu İhrac Tavanı Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Cantaş Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal VDMK ihraç limitine ilişkin ihraç belgesi ve eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-42777 sayı ve 29.09.2023 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu ihraç belgesi ve ihraç belgesi eki mevcuttur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Cantaş 500mn İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203823
BIST