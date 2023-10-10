***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Cantaş Varlık Finansmanı Fonu İhrac Tavanı Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMKSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 31.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 28.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 28.09.2024Ek AçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Cantaş Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal VDMK ihraç limitine ilişkin ihraç belgesi ve eki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-42777 sayı ve 29.09.2023 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu ihraç belgesi ve ihraç belgesi eki mevcuttur.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Cantaş 500mn İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203823BIST