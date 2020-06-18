***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.06.2020 17:17
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" 'nun yapılandırılmış finansman kapsamında ihraç edeceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlerin derecelendirmesi JCR Eurasia Rating tarafından "yüksek düzeyde yatırım yapılabilir" kategoride değerlendirilmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA- (Trk)', Uzun Vadeli Uluslararası Yerel para notu ise Türkiye'nin ülke notu ile sınırlandırılmak kaydıyla "BB+" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851839
BIST
17:30112.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 1.568,59
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
17:306,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
17:307,6961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
17:30379,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,99
|Açılış
|: 379,03
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.253.935
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|171.827.773
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.253.568.575
|% 9,96
|
|MTRYO
|2,54
|100.444.756
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.874.939
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,52
|58.256.487
|% -9,98
|
|RTALB
|36,08
|147.179.817
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|6.977.860
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,04
|2.212.522.988
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.253.568.575
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,43
|871.075.219
|% 3,86
|
|ASELS
|32,30
|729.839.111
|% 1,44
|
|TTKOM
|8,02
|698.145.123
|% 4,29
|
|KRDMD
|3,04
|2.212.522.988
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|495.918.372
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|335.006.929
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|368.324.943
|% 0,65
|
|TSKB
|1,28
|215.404.141
|% 4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4890
|8,5316
|% -0,92
|
|Frank
|7,1763
|7,2195
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,84
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|-3,00
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-3,00
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|0,24
|
Seans Raporu
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17:41KRDMD
Yüzde 8.96 oranında artışla 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 748, 107, 938 adet işlem
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17:40KRDMB
Yüzde 9.93 oranında artışla 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 044, 086 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2265, 43 artarak (% 1.78 ) 129, 887
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17:38XU100
Endeks 112, 526 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 17, 913.00 milyon TL de
-
17:36NIBAS
Yüzde 9.92 oranında artışla 10.64 lira fiyatla işlem gören hissede 811, 541 adet işlem