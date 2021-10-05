***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin ulusal kredi notunu "A-(tur)" olarak ve kredi notunun görünümünü de "Durağan" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967084BIST