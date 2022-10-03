***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
03.10.2022 09:51
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş 29 Eylül 2022 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.
Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Özet rapor ektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Düzeltme sebebi, KAP ÖDA alt başlığı Kredi Derecelendirme olarak seçildi.
Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066535
BIST
12:423.264
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 83,91
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.268
En Düşük
3.196
12:4218,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0658
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
12:4218,1681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
12:42991,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,08
|Açılış
|: 991,30
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler12:40
|BARMA
|49,98
|60.046.288
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|173.470.775
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|17.270.446
|% 9,18
|
|SMRTG
|71,00
|190.370.029
|% 8,90
|
|ULUFA
|4,50
|10.677.265
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|422.329
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.795.380
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|135.646
|% -6,47
|
|THYAO
|74,85
|3.500.350.549
|% 6,02
|
|TUPRS
|311,60
|1.276.557.769
|% 7,60
|
|SASA
|68,50
|991.357.190
|% 0,44
|
|ASELS
|30,08
|979.443.370
|% 2,66
|
|EKGYO
|3,97
|816.411.322
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,97
|816.411.322
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,24
|774.556.346
|% 2,40
|
|ODAS
|6,47
|589.939.935
|% 2,05
|
|AKBNK
|11,58
|789.280.139
|% 2,57
|
|ISCTR
|7,73
|485.998.303
|% 2,79
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5589
|18,5707
|% 0,37
|
|Euro
|18,1339
|18,1455
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,7143
|20,8182
|% 0,54
|
|Frank
|18,6773
|18,7898
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9249
|4,9496
|% 0,30
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-0,15
|
|Altın Gr.
|992
|992
|4,26
|
|Cumhuriyet
|6.630
|6.730
|6,00
|
|Tam
|6.666
|6.725
|-7,00
|
|Yarım
|3.243
|3.285
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|3,33
|