***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPASHA Yatırım Bankası A.Ş 29 Eylül 2022 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Özet rapor ektedir.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)Tekrar yayınlanma amacı: ÖDA başlığı Kredi Derecelendirme olarak seçildi.Kamuoyuna saygı ile duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089246BIST