***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.12.2022 17:28
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş 29 Eylül 2022 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.
Bankanın tüm notları ise aşağıdaki şekilde oluşmuştur. Özet rapor ektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)
Tekrar yayınlanma amacı: ÖDA başlığı Kredi Derecelendirme olarak seçildi.
Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089246
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7496
18:051.071,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,76
|Açılış
|: 1.071,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6586
|18,6683
|% 0,04
|
|Euro
|19,7677
|19,8250
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3473
|22,4593
|% -0,61
|
|Frank
|19,9404
|20,0605
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9470
|4,9719
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-26,38
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,66
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.239
|7.299
|-98,00
|
|Yarım
|3.506
|3.569
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,07
|-0,32
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem