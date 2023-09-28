***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
28.09.2023 16:48
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş 28 Eylül 2023 tarihinde JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘A (tr)' seviyesinden ‘A+ (tr)' seviyesine revize edilerek tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.Özet rapor ektedir.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: A+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu:J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu:BB / (Negatif Görünüm)
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197896
BIST