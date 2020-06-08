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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

08.06.2020 12:05
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***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/06/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/03/2019
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/03/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/06/2020
Açıklama

             JCR Eurasia Rating, 08 Haziran 2020 tarihli kurumsal yönetim derecelendirme raporunda PASHA Bank'a vermiş olduğu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu, yukarı doğru revize ederek (9,20), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir.
PASHA Bank'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, JCR Eurasia Rating metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimine göre  yakınsama düzeyi olarak [AAA (Trk)/Liyakat Üstü] not derecesi olarak da [aa/ (Çok Üstün)] kategorisine tekabül etmektedir.
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, farklı ağırlıklara sahip dört ana bölümden oluşmaktadır ve söz konusu dört bölüm çerçevesinde PASHA Bank'ın geçen yıl ve bu yıl aldığı uyum notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:
    Ana Bölümler
    Ağırlık
      Uyum Notu
21.06.2019
      Uyum Notu
08.06.2020
      Yakınsama Düzeyi
 
    Not Derecesi
    Görünüm

    Pay  Sahipleri    
    %25
    90,70
    90,70
    [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
    [aa / (Çok Üstün)]
    Stabil

    Kamuyu  Aydınlatma ve Şeffaflık  
    %25
    91,90
    91,90
    [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
    [aa / (Çok Üstün)]
    Stabil

    Menfaat  Sahipleri    
    %15
    92,13
    92,13
    [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
    [aa / (Çok Üstün)]
    Stabil

    Yönetim  Kurulu    
    %35
    90,48
    92,95
    [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
    [aa / (Çok Üstün)]
    Stabil

    Toplam      
    %100
    91,13
    91,99
    [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
    [aa / (Çok Üstün)]
    Stabil

İzleme döneminde gerçekleşen olumlu gelişmeler nedeniyle "Yönetim Kurulu" ana bölümünün uyum notu 9,05'den 9,30 yükseltilmiştir. Bu bölümdeki artış, Banka'nın genel uyum notunun artmasının gerekçesini de oluşturmaktadır.
JCR Eurasia Rating'in yayımladığı basın bültenine, kurumsal yönetim derecelendirme raporuna ve PASHA Bank'ın aldığı uyum notlarının, JCR-ER not sisteminde karşılık geldiği seviyelerin (kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi notasyonları) detaylarına (www.jcrer.com.tr)  adresinden ulaşılabilmektedir.
JCR Eurasia Rating tarafından düzenlenen SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notuna ilişkin rapor Bankanın kurumsal web sitesinde (www.pashabank.com.tr), "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" sekmesi altında "08 Haziran 2020 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu" başlığında yayımlanacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
9,07 9,19 9,21 9,3 9,2




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849809


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AYCES 34,54 2.116.524 % 10,00  
RTALB 20,60 6.775.196 % 9,98  
LUKSK 14,88 1.228.969 % 9,98  
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Riyal 1,8019 1,8110 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 9,21  
Altın Gr. 370 370 3,34  
Cumhuriyet 2.400 2.432 -15,40  
Tam 2.471 2.503 -15,90  
Yarım 1.206 1.220 -9,60  
Çeyrek 603 610 -4,80  
Gümüş.Ons 17,63 17,66 0,22  
Gümüş Gr. 3,86 3,86 0,07  
B. Petrol 42,80 42,80 0,50  
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