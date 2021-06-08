***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.06.2021 15:57
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
22/03/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
22/03/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/06/2021
Açıklama
JCR Eurasia Rating, 08 Haziran 2021 tarihli kurumsal yönetim derecelendirme raporunda PASHA Bank'a vermiş olduğu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu, yukarı doğru revize ederek (9,23), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. PASHA Bank'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, JCR Eurasia Rating metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimine göre yakınsama düzeyi olarak [AAA (Trk)/Liyakat Üstü] not derecesi olarak da [aa/ (Çok Üstün)] kategorisine tekabül etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, farklı ağırlıklara sahip dört ana bölümden oluşmaktadır ve söz konusu dört bölüm çerçevesinde PASHA Bank'ın geçen yıl ve bu yıl aldığı uyum notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: Ana Bölümler Ağırlık Uyum Notu
08/06/2020
Uyum Notu
08/06/2021
Yakınsama Düzeyi Not Derecesi Görünüm
Pay Sahipleri %25 90,70 90,70 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü] [aa / (Çok Üstün)] Stabil
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25
91,90 91,90
[AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
[aa / (Çok Üstün)]
Stabil
Menfaat Sahipleri %15 92,13 93,03 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
[aa / (Çok Üstün)]
Stabil
Yönetim Kurulu %35 92,95 93,40 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
[aa / (Çok Üstün)]
Stabil
Toplam %100 91,99 92,29 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü]
[aa / (Çok Üstün)]
Stabil
İzleme döneminde gerçekleşen olumlu gelişmeler nedeniyle "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ana bölümlerinin uyum notları yükseltilmiştir. Bu bölümlerdeki artış, Banka'nın genel uyum notunun artmasının gerekçesini de oluşturmaktadır. JCR Eurasia Rating'in yayımladığı basın bültenine, kurumsal yönetim derecelendirme raporuna ve PASHA Bank'ın aldığı uyum notlarının, JCR-ER not sisteminde karşılık geldiği seviyelerin (kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi notasyonları) detaylarına (www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşılabilmektedir. JCR Eurasia Rating tarafından düzenlenen SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notuna ilişkin rapor Bankanın kurumsal web sitesinde (www.pashabank.com.tr), "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" sekmesi altında "08 Haziran 2021 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu" başlığında yayımlanacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
90,7 91,9 90,03 93,4 92,29
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941078
BIST