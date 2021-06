***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08/06/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıJCR AVRASYA DERECELENDİRME A.ŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi22/03/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi22/03/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi08/06/2021AçıklamaJCR Eurasia Rating, 08 Haziran 2021 tarihli kurumsal yönetim derecelendirme raporunda PASHA Bank'a vermiş olduğu SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notunu, yukarı doğru revize ederek (9,23), görünümü ise (Stabil) olarak belirlemiştir. PASHA Bank'ın SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, JCR Eurasia Rating metodolojik altyapısı ve notasyon gösterimine göre yakınsama düzeyi olarak [AAA (Trk)/Liyakat Üstü] not derecesi olarak da [aa/ (Çok Üstün)] kategorisine tekabül etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu, SPK'nın konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, farklı ağırlıklara sahip dört ana bölümden oluşmaktadır ve söz konusu dört bölüm çerçevesinde PASHA Bank'ın geçen yıl ve bu yıl aldığı uyum notlarının dağılımı aşağıdaki gibidir: Ana Bölümler Ağırlık Uyum Notu08/06/2020Uyum Notu08/06/2021Yakınsama Düzeyi Not Derecesi GörünümPay Sahipleri %25 90,70 90,70 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü] [aa / (Çok Üstün)] StabilKamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %2591,90 91,90[AAA (Trk) / Liyakat Üstü][aa / (Çok Üstün)]StabilMenfaat Sahipleri %15 92,13 93,03 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü][aa / (Çok Üstün)]StabilYönetim Kurulu %35 92,95 93,40 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü][aa / (Çok Üstün)]StabilToplam %100 91,99 92,29 [AAA (Trk) / Liyakat Üstü][aa / (Çok Üstün)]Stabilİzleme döneminde gerçekleşen olumlu gelişmeler nedeniyle "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" ana bölümlerinin uyum notları yükseltilmiştir. Bu bölümlerdeki artış, Banka'nın genel uyum notunun artmasının gerekçesini de oluşturmaktadır. JCR Eurasia Rating'in yayımladığı basın bültenine, kurumsal yönetim derecelendirme raporuna ve PASHA Bank'ın aldığı uyum notlarının, JCR-ER not sisteminde karşılık geldiği seviyelerin (kurumsal yönetim uyum derecelendirmesi notasyonları) detaylarına (www.jcrer.com.tr) adresinden ulaşılabilmektedir. JCR Eurasia Rating tarafından düzenlenen SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notuna ilişkin rapor Bankanın kurumsal web sitesinde (www.pashabank.com.tr), "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" sekmesi altında "08 Haziran 2021 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu" başlığında yayımlanacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not90,7 91,9 90,03 93,4 92,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941078BIST