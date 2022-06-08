***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.06.2022 16:33
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim
14:372.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,33
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
14:3717,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1053
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2319
En Düşük
17,0843
14:3718,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1891
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6154
En Düşük
18,3717
14:371.024,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.024,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler14:37
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|EUREN
|19,65
|37.053.573
|% 9,96
|
|FLAP
|4,27
|62.382.324
|% 8,65
|
|MOBTL
|1,89
|159.931.316
|% 8,00
|
|FONET
|12,84
|46.371.610
|% 7,99
|
|TSGYO
|6,75
|51.510.361
|% -10,00
|
|OYYAT
|68,85
|87.851.679
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|36.255.890
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|SEGYO
|1,17
|154.417.432
|% -7,14
|
|THYAO
|46,18
|4.540.578.217
|% -1,16
|
|SISE
|22,28
|2.148.378.380
|% 1,92
|
|SASA
|43,76
|1.365.269.251
|% 2,20
|
|SAHOL
|19,71
|1.311.516.809
|% -0,76
|
|TOASO
|64,05
|968.017.715
|% -3,03
|
|EKGYO
|2,63
|505.874.299
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,03
|539.588.711
|% 1,51
|
|SEGYO
|1,17
|154.417.432
|% -7,14
|
|ODAS
|2,95
|359.102.560
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,62
|531.629.429
|% 0,87
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2261
|17,2315
|% 0,61
|
|Euro
|18,5284
|18,5829
|% 1,03
|
|Sterlin
|21,5339
|21,6419
|% 0,60
|
|Frank
|17,5416
|17,6473
|% 0,62
|
|Riyal
|4,5783
|4,6012
|% 0,57
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-5,04
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|-5,00
|
|Tam
|6.775
|6.946
|-11,62
|
|Yarım
|3.275
|3.360
|-5,62
|
|Çeyrek
|1.642
|1.680
|-2,81
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|124
|124
|-0,07
|