***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 11/261 sayılı kararı ile onayladığı 25.02.2020 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 20.000.000,00-TL ‘ye (Yirmi milyon Türk Lirası) kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler27.02.2020 ihraç tarihinde 14.08.2020, 15.09.2020 ve 15.10.2020 tarihlerinde taksitli itfa planına sahipTRPPVFFE2015ISIN kodlu 20.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)ihraçişlemimiz gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822247BIST