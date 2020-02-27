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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.02.2020 20:05
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***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.2020 tarih ve 11/261 sayılı kararı ile onayladığı 25.02.2020 tarihli ihraç belgesi kapsamında Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 20.000.000,00-TL ‘ye (Yirmi milyon Türk Lirası)  kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 27.02.2020 ihraç tarihinde 14.08.2020, 15.09.2020 ve 15.10.2020 tarihlerinde taksitli itfa planına sahip 
TRPPVFFE2015 
ISIN kodlu 20.000.000-TL nominal tutarda Varlığa Dayalı Menkul Kıymet  (VDMK) 
ihraç
 
işlemimiz gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822247


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KRONT 22,78 103.507.541 % 10,69  
EKIZ 1,24 413.550 % 9,73  
MEMSA 0,34 618.634 % 9,68  
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Cumhuriyet 2.175 2.208 27,00  
Tam 2.165 2.219 29,24  
Yarım 1.046 1.073 14,14  
Çeyrek 525 537 7,08  
Gümüş.Ons 17,72 17,76 -0,15  
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