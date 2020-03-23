***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 18:03
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2020 tarihli kararı ile PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucusu olacağı, "PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu" ünvanlı Fon kurulmasına ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara göre hazırlanmış içtüzük taslağı ve Fon kuruluşu için gerekli diğer bilgi ve belgeler ile kuruluş izni almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831522
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6094
En Düşük
6,5266
18:057,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0338
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1305
En Düşük
6,9716
18:05329,31
En Yüksek
|Değişim
|: 4,27%
|| 13,47
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5524
|7,5903
|% -0,71
|
|Frank
|6,6640
|6,7041
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7431
|1,7518
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.562
|62,10
|
|Altın Gr.
|329
|329
|13,26
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,21
|13,26
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|2,77
|2,78
|0,12
|
|B. Petrol
|26,35
|26,35
|-0,63
|
Seans Raporu
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17:59GRNYO
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1344, 45 kaybederek (% -1.30 ) 102, 382
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17:57XU100
Endeks 84, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 7, 619.00 milyon TL de
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17:57PGSUS
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 23.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 989, 001 adet işlem