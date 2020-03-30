***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 18:00
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla tadil edilen ve Bankamızın 30 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca onaylanan Kâr Dağıtım Politikasına bildirim ekinde yer verilmiştir.
Politika dokümanı aynı zamanda Bankamızın "www.pashabank.com.tr" adresindeki kurumsal web sitesinde, "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Politikalar" sekmesi altında "Kâr Dağıtım Politikası" başlığında yayımlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833361
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5875
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,1381
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5880
En Düşük
6,4403
18:057,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0921
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2770
En Düşük
7,1420
18:05343,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 5,08
|Açılış
|: 343,14
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1489
|8,1897
|% 1,84
|
|Frank
|6,8335
|6,8747
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7474
|1,7562
|% 2,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,64
|
|Altın Gr.
|343
|343
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,73
|25,73
|-2,22
|
Seans Raporu
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