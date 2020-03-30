***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyumluluğun artırılması amacıyla tadil edilen ve Bankamızın 30 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca onaylanan Kâr Dağıtım Politikasına bildirim ekinde yer verilmiştir.Politika dokümanı aynı zamanda Bankamızın "www.pashabank.com.tr" adresindeki kurumsal web sitesinde, "Hakkımızda" sayfası içinde "Kurumsal Yönetim" bölümünde yer alan "Politikalar" sekmesi altında "Kâr Dağıtım Politikası" başlığında yayımlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833361BIST