***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 18:01
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2020 tarih ve 30 sayılı kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan vazife taksimi sonucunda Jalal Gasimov'un Yönetim Kurulu Başkanı, Farid Mammadov'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833364
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5819
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 0,1325
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5888
En Düşük
6,4403
18:057,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0849
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2752
En Düşük
7,1420
18:05341,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,22
|Açılış
|: 341,34
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1224
|8,1631
|% 1,51
|
|Frank
|6,8235
|6,8646
|% 0,97
|
|Riyal
|1,7432
|1,7520
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.613
|1.615
|-14,34
|
|Altın Gr.
|341
|342
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,96
|14,01
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|-1,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:58GOODY
Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 989, 378 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 88, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 7, 324.00 milyon TL de
-
17:57DITAS
Yüzde 7.50 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 798 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 247 adet işlem
-
17:55SAYAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 911 adet işlem