***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2020 tarih ve 30 sayılı kararı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan vazife taksimi sonucunda Jalal Gasimov'un Yönetim Kurulu Başkanı, Farid Mammadov'un Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833364BIST