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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2020 17:18
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Haziran 2020 tarih ve 51 sayılı kararı uyarınca
Bankamızın "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Bankamız ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi ("Halk VKŞ") arasında sözleşme imzalanmasına,
 
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin ("III-61.1") ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ("Sukuk") ihraç programı kapsamında
Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Halk VKŞ") "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, 
Bankamızın fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı,
Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 200.000.000.
-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851411


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOAS 13,53 74.647.400 % 10,00  
ICBCT 5,83 199.533.603 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.559.181 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.335.530 % 10,00  
HUBVC 22,00 83.971.180 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5902 8,6332 % 0,19  
Frank 7,1639 7,2070 % 0,08  
Riyal 1,8188 1,8279 % 0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 -0,09  
Altın Gr. 378 378 -0,04  
Cumhuriyet 2.461 2.476 -7,00  
Tam 2.526 2.545 -7,10  
Yarım 1.231 1.242 -3,50  
Çeyrek 617 622 -1,80  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 0,03  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,02  
B. Petrol 41,37 41,37 1,65  
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