***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 16 Haziran 2020 tarih ve 51 sayılı kararı uyarıncaBankamızın "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olacağı yapıda kira sertifikası/sertifikaları ihracı amacıyla Bankamız ile Halk Varlık Kiralama Anonim Şirketi ("Halk VKŞ") arasında sözleşme imzalanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin ("III-61.1") ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, planlanan kira sertifikası ("Sukuk") ihraç programı kapsamındaHalk Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Halk VKŞ") "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine,Bankamızın fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olacağı,Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851411BIST