***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.06.2020 18:30
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/765 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
ihraç tavanı kapsamında
26.06.2020 ihraç tarihinde 14.08.2020, 15.09.2020, 15.10.2020 ve 16.11.2020 tarihlerinde taksitli itfa planına sahip TRPPASTK2011
ISIN kodlu 14.000.000-TL nominal tutarda ilk tertip Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK)
ihraç
işlemimiz gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853183
BIST
18:05114.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 529,46
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:056,8582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:057,6917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:05389,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,72
|Açılış
|: 389,51
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,81
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|33,52
|104.034.865
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.965.889
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|EKIZ
|10,42
|2.568.140
|% 9,92
|
|YKGYO
|3,90
|81.626.513
|% -7,58
|
|HALKS
|3,88
|1.980.111
|% -6,73
|
|IHGZT
|4,44
|38.818.836
|% -6,33
|
|GUBRF
|26,30
|283.537.354
|% -5,40
|
|KERVN
|0,44
|638.929
|% -4,35
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|GARAN
|8,22
|640.356.267
|% 0,00
|
|ODAS
|2,50
|1.094.098.306
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|586.794.383
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,17
|1.206.239.630
|% 3,22
|
|KRDMD
|3,04
|749.206.154
|% 1,00
|
|KARSN
|2,75
|648.630.116
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4291
|8,4714
|% -0,69
|
|Frank
|7,2014
|7,2448
|% 0,04
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|2,26
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.538
|-2,30
|
|Tam
|2.593
|2.604
|-2,40
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|-1,20
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,63
|40,63
|-0,42
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
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17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de