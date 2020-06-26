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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.06.2020 18:30
GÜNCEL HABERLER



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2020 tarih ve 36/765 sayılı kararı ile onayladığı ihraç belgesine istinaden Şirketimiz tarafından bir yıl içerisinde Nitelikli Yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan 100.000.000,00-TL (Yüz milyon Türk Lirası) nominal değere kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
 ihraç tavanı kapsamında 
26.06.2020 ihraç tarihinde 14.08.2020, 15.09.2020, 15.10.2020 ve 16.11.2020 tarihlerinde taksitli itfa planına sahip TRPPASTK2011
 
 
ISIN kodlu 14.000.000-TL nominal tutarda ilk tertip Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) 
ihraç 
işlemimiz gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853183


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 104.034.865 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.965.889 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
EKIZ 10,42 2.568.140 % 9,92  
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Sterlin 8,4291 8,4714 % -0,69  
Frank 7,2014 7,2448 % 0,04  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 2,26  
Altın Gr. 389 389 -0,13  
Cumhuriyet 2.519 2.538 -2,30  
Tam 2.593 2.604 -2,40  
Yarım 1.259 1.274 -1,20  
Çeyrek 630 638 -0,60  
Gümüş.Ons 17,75 17,80 -0,02  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 -0,01  
B. Petrol 40,63 40,63 -0,42  
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